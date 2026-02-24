「焼肉きんぐ」は、2025年12月に「五大名物」と呼ばれるメニューをリニューアルした。「きんぐカルビ」や「炙りすき焼カルビ」はそのまま、さらに「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」「ドでか!! ロース ねぎ塩ポン酢」「長い!! 23cm壺漬けドラゴンハラミ」が加わった。どんな味わいなのか? 実際に食べてみた。

  • 「焼肉きんぐ」で人気の「五大名物」

    「焼肉きんぐ」で人気の「五大名物」

焼肉きんぐの「五大名物」とは?

焼肉きんぐの「五大名物」とは、肉のプロが部位やカット方法、厚みなど細部までこだわり、美味しさを追求したメニュー。食べ放題ではまず最初にこの5品は注文をしておきたい。

  • 焼肉きんぐの「五大名物」はタッチパネルでも目立つ位置にある

    焼肉きんぐの「五大名物」はタッチパネルでも目立つ位置にある

  • 「五大名物」は「きんぐコース(3,718円～)」「プレミアムコース(4,818円～)」で注文が可能

    「五大名物」は「きんぐコース(3,718円～)」「プレミアムコース(4,818円～)」で注文が可能

  • 希少部位を使用したメニューもありコスパも最強

    希少部位を使用したメニューもありコスパも最強

  • 「五大名物」に並ぶ人気の「裏名物」も気になる!

    「五大名物」に並ぶ人気の「裏名物」も気になる!

  • 他にも「きんぐコース」「プレミアムコース」ではサイドメニュー、デザートがたくさん！

    他にも「きんぐコース」「プレミアムコース」ではサイドメニュー、デザートがたくさん！

さっぱりしているから無限に食べられる? 「ドでか!! ロース ねぎ塩ポン酢」

ここからは「五大名物」をひとつずつ紹介しよう。まずは「ドでか!!ロース ねぎ塩ポン酢」。薄く大きくカットした肩ロースを焼き、和風だしを使ったねぎ塩ポン酢につけて食べるメニューだ。

  • 「ドでか!! ロース ねぎ塩ポン酢」

    「ドでか!! ロース ねぎ塩ポン酢」

まずは網の中央で味付け面を下にして焼く。

  • トングで上手に広げて焼こう

    トングで上手に広げて焼こう

肉が縮んできて7割ほど焼けたら素早く裏返す。

  • 完全に縮み切る前に素早く裏返す!

    完全に縮み切る前に素早く裏返す!

残り3割ほどを焼いたら食べごろ!

  • 薄いので最初に注文するとすぐに焼けてお肉が味わえるのでおすすめ

    薄いので最初に注文するとすぐに焼けてお肉が味わえるのでおすすめ

お肉自体もあっさりしているが、ねぎ塩ポン酢にくぐらせると、さらにさっぱりとした味わいで無限に食べることができてしまいそう。

  • あっさり×さっぱりでスタートダッシュにおすすめ

    あっさり×さっぱりでスタートダッシュにおすすめ

肉の旨味×たまごの旨味の相乗効果「炙りすき焼カルビ」

続いては「炙りすき焼カルビ」。お肉とともにたまごが1つついてくる。

  • 「炙りすき焼カルビ」

    「炙りすき焼カルビ」

まずは半分に折って網に乗せよう。

  • 長いお肉なのでまずは半分に折って乗せてOK

    長いお肉なのでまずは半分に折って乗せてOK

色がついて端が縮んできたら裏返そう。

  • この縮んできた瞬間に食欲は加速する……!

    この縮んできた瞬間に食欲は加速する……!

しっかり全体が炙れたらたまごに漬けて味わおう。甘く味付けされたすき焼きのタレと絶妙な肉の薄さ、そしてたまごの旨味との相乗効果に「肉って幸せ!」と叫びたくなる。

  • 肉の旨味×たまごの旨味がダブルでハーモニーを生み出す

    肉の旨味×たまごの旨味がダブルでハーモニーを生み出す

一頭から500gの希少部位「きんぐカルビ」

続いては「きんぐカルビ」。こちらは一頭から500gしか取れない希少部位を使用した人気商品。薄いお肉で腹ごしらえができたら心して挑もう。

  • 「きんぐカルビ」

    「きんぐカルビ」

まずはスリットの入った面を30秒から1分ほど焼き、焼き色をつける。

  • スリット面から焼くのがポイント

    スリット面から焼くのがポイント

続いて裏返し、上下を反転させながら1分ほど焼いていく。

  • 焼かれ具合によっては網の外側で焼くとよい

    焼かれ具合によっては網の外側で焼くとよい

焦げ目がついてきたらハサミで一口大にカットし、しっかり中まで火が通ったら食べごろ。じゅわっと脂と旨味があふれ出てくる美味しさは唯一無二で、香ばしさもたまらない。

  • 肉と脂の旨味と香ばしさが押し寄せてくる!

    肉と脂の旨味と香ばしさが押し寄せてくる!

コリコリ食感にガリバタは反則！「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」

続いては「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」。極厚にカットしたハラミとガリバタ醤油の組み合わせだ。食べる前から美味しいことが確約されている組み合わせ。

  • 「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」

    「超極厚ハラミ〜ガリバタ醤油〜」

まずは切り込み面を下にして網の中央で焼こう。焼き始めのタイミングでガリバタ醤油も一緒に網の上に乗せると良い。

  • ガリバタ醬油も一緒に温めておこう

    ガリバタ醬油も一緒に温めておこう

しっかりと両面焼いていく。

  • 両面を焼き目がつくまで焼こう

    両面を焼き目がつくまで焼こう

  • 焼き目がついたらハサミで食べやすい大きさにカットする

    焼き目がついたらハサミで食べやすい大きさにカットする

ガリバタ醤油はグツグツしてきたくらいがおすすめ。たっぷりとお肉をまとわせて楽しむと、コリコリとしたハラミの分厚い食感に絡むガリバタ醬油は反則級のウマさ。食べ放題の中盤にハイライトとして持ってきたい。

  • これはもう反則級においしすぎる

    これはもう反則級においしすぎる

長さに興奮! 「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」

最後は「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」。長くカットした分厚いハラミに、辛味噌ベースのタレでガッツリと味付けしている。

  • 「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」

    「長い!!23cm壺漬けドラゴンハラミ」

お肉が入っている壺自体はそこまで大きいわけではないのだが、ハラミを取り出すとその長さに驚く。

  • どこまで出てくるの!?

    どこまで出てくるの!?

23㎝の長さは圧巻! まずは垂直に持ち上げて盛り上がろう!!

  • こんなに長いお肉はなかなかお目にかかれない!

    こんなに長いお肉はなかなかお目にかかれない!

網に載り切るか? と一瞬思うが、載るのでご安心を。まずは網の中央で焼き始めよう。両面を軽く焼き目がつく程度に焼き上げる。

  • 長いけれど網にはちゃんと収まる

    長いけれど網にはちゃんと収まる

ハサミで一口サイズにカットし、赤い部分がなくなれば食べてOKだ。

  • カットしてからしっかりと焼き上げよう

    カットしてからしっかりと焼き上げよう

最初は甘さを感じるが、すぐにピリ辛の美味しさがやってくる。お肉自体は柔らかいので噛みしめるほどに旨味を堪能できるのが幸せだ。

  • 甘→ピリ辛を嚙みしめる幸せ

    甘→ピリ辛を嚙みしめる幸せ

リニューアルした焼肉きんぐの「五大名物」。個人的にはご紹介した順番がベストだと感じている。食べ放題ではすべて食べてほしい!