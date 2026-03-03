乃木坂46井上和「合格おめでとう～！」『乃木坂LOCKS!』休講前に届いた受験生リスナーからのメッセージに感激

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。3月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

◆今月の授業をもって休講…

井上：生徒の皆さん、こんばんは！ 和の講師、乃木坂46の井上和です。3月になりました、早いですね～。先月の授業のなかで皆さんにお知らせしたんですけど、私の「乃木坂LOCKS!」は、今月をもって休講することになりました。今日を入れて残り4日……皆さんぜひ、毎日登校してください！

また、休講を発表した後、生徒の皆さんから本当にたくさんのメッセージをいただきまして、ありがとうございます！ ちゃんと届いております。ということで、今月の4日間は、時間の許す限り、皆さんからのメッセージを読んでいきたいと思います！

◆“ライブ”を励みに見事合格！

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は中学3年生で、先日、高校受験に挑みました。結果は『合格』でした！ いつも乃木坂46の曲を聴いて自分を励ましていて、去年の真夏の全国ツアーの最終日が、私が初めて行ったライブだったのですが、『絶対に合格して、またライブに行ってやる！』と思ってたくさん勉強しました。乃木坂46の皆さん、そして、和先生にも本当に感謝しています。ありがとうございました！」（東京都 15歳）

井上：受験合格おめでとう～！ 私までうれしいです。いっぱいライブがありますからね。BIRTHDAY LIVEや全国ツアーなどたくさんあるので、ぜひ高校生になって遊びに来ていただけたらうれしいなと思います！

この2年間、授業をやってきて、受験生の生徒のお話を聞くことや、メールをいただくことがたくさんあったので、こうしてまた受験のお話を聞けてうれしいなと思います。でも、まだ受験が終わっていない生徒もいらっしゃるんですよね？ 今も（勉強を）頑張っている生徒もいると思うので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います！ 応援しています!!

――この後も、生徒から届いたメッセージを紹介しました。

