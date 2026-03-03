Mrs. GREEN APPLE大森元貴「まだまだ楽しいことがある」不登校・コロナ禍を乗り越えた卒業目前の10代へエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月23日（月）の放送では、間もなく卒業式を迎えるという生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。――2月最後の月曜日。卒業シーズンを目前に控え、番組には進学や別れを控えた生徒たちから、現在の心境を綴った書き込みが寄せられました。愛媛県の15歳の女の子からは、不登校気味だった自分を支え続けてくれた親友への感謝が届きました。高校から離ればなれになってしまう寂しさを抱えつつも、残りの時間を大切にしたいと語ります。また、東京都の12歳の女の子は、入学直後からのコロナ禍で多くの行事が中止となった悔しさを吐露。しかし、6年生でようやく開催された運動会ではミセスの楽曲で踊り、「ミセスと一緒に青春を送った」と感じられた喜びを綴りました。島根県の18歳の女の子は、親友との「あえて卒業旅行には行かない」という約束を紹介。「特別なことをして最後にしたくない。離れても地元でうどんを食べながら話そう」という親友の言葉に、一生の絆を感じたといいます。番組後半では、今回の放送をあらためて振り返りました。大森：どうでした？ 今日は！若井：「卒業生の今」ということで！ 皆さん、本当にいい思い出を作った！ そして、これからに繋がる素敵な時間を過ごした！ そんなことを感じましたね！ 今日は。藤澤：小学校の皆さんは特に、コロナ禍もあった学生生活だったんだっていうのを、今一度「ああ……」ってなりましたけど……。大森：当時の中学生、高校生は、もしかしたら（学生生活が）全潰れしてる可能性もありますからね。でも、潰れたわけじゃなくて、大人になってみて「ああだったね、こうだったね」っていうのが、その人の特別な思い出なんだろうけども。藤澤：ずっと大人になっても忘れない大事な思い出だったり、友達っていうのは、絶対にその時間で作れたと思うので、大事にしてほしいなって思いますね！大森：まだまだ楽しいことがきっとありますからね！若井：あるぜ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info