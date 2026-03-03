圧倒的なコストパフォーマンスで人気のファミリーレストラン「サイゼリヤ」。そんなサイゼリヤのアレンジメニューが現在SNSで話題になっています。今回は、大人こそ一度は味わってほしいアレンジメニューを2つ紹介します。

サイゼリヤで大人こそ味わってほしいアレンジメニュー2選

770円で幸せになれる"ビスマルク風ピザ"

まず、1つ目はサイゼリヤを代表するピザの「バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ」(400円)をメインとしたビスマルク風のピザです。「バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ」は水牛製のモッツァレラを使用し、ミルキーなコクと香りが楽しめることで人気を博しています。

注文するのは、「バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ」と「生ハム」(320円)、「トッピング半熟卵」(50円)の3つ。作り方はピザの上に、生ハム、半熟卵の順にのせるだけなので至って簡単です。

生ハムをのせたらピザをカットし、半熟卵を真ん中にのせていきます。

最後に半熟卵をとろりと広げたら完成です。

モッツァレラの濃厚なミルキーさに半熟卵のコク、生ハムの凝縮した旨みと塩気が絶妙に絡み合い、幸福感が口いっぱいに広がります。濃厚でコク深さはあるものの重たさはなく、朝ごはんやブランチとして食べたくなる味わいで、アクセントにブラックペッパーをプラスすると、カルボナーラっぽくなりお酒のお供にも最適です。

注文番号は「バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ」が【2203】、「生ハム」が【1422】、「トッピング半熟卵」【4301】、トータル770円で是非幸せになれる味わいを堪能してみてくださいね。

甘じょっぱいみたらし団子風味の「イタリアンプリン」

続いてのアレンジメニューは、デザートで人気の「イタリアンプリン」(250円)にまさかの塩とブラックペッパーをトッピングするというもの。ちなみに「イタリアンプリン」の注文番号はすぐに食べたい時は【3206】、食後の場合は【3906】です。

サービスステーションから無料で利用できるシチリア海塩とブラックペッパーをトッピングしたら完成です。

全く想像のできない味なので、恐る恐るひと口。カラメルの甘さを塩が引き出し、みたらし団子のような味わいに変化しました。この罪深い甘じょっぱさがプリンのミルクと卵の濃厚な味わいとよく合い、スプーンが止まらなくなります。

時折カリッと弾けるブラックペッパーは濃厚な味わいを引き締めるアクセントに。固めでリッチな味わいの「イタリアンプリン」ですが、塩とブラックペッパーをかけるだけで和風でトリコになる味わいに様変わりしますよ。

「イタリアンプリン」はティータイムもちろん、お酒を飲んだ後のスイーツとしてもぴったり。どちらも至福のひとときを与えてくれるアレンジメニューなので、気になる人はお近くの店舗に足を運んでみてくださいね。