Qualiaは、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」の誕生3周年を記念し、総勢3,434名に「QUOカードPay」が当たるフォロー&リポストキャンペーンを、2026年2月27日～3月15日までの期間、にっこりーノ公式Xにて実施する。

本キャンペーンでは、「にっこりーノ」の語呂に合わせた25,000円分および250円分のQUOカードPayを総勢3,434名にプレゼント。参加方法は、にっこりーノ公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストするだけ。参加後は自動リプライにてその場で抽選結果が表示される仕組みとなっている。

賞品には、にっこりーノオリジナルデザインのQUOカードPayが用意されており、25,000円分が1日2名、250円分が1日200名に当たる。期間中は1日1回まで参加可能だ。

さらに同期間中、3周年アニバーサリー企画としてPOPUP SHOP「にっこりーノパーク」がgashacoco池袋にて開催される。会場では、新グッズやカプセルトイの先行・限定商品に加え、ミニゲームや撮影スポットなど、ファンにはたまらないコンテンツが多数展開される。

メインビジュアルポスター

新グッズは全5種類で、注目はブランド初となる収納アイテム「にっこりーノハウス」。にっこりーノのカプセルトイぬいぐるみをたっぷり収納できる仕様となっている。

新グッズ一覧

そのほかにも、メルヘンデザイン仕様のぬいぐるみマスコットキーホルダーやステッカーなど、新たなテイストのアイテムが登場。3周年ならではの特別なラインナップとなっている。営業時間は11時～22時まで。