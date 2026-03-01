日向坂46髙橋未来虹「6歳の年齢差を言い訳にするな！」リスナーから届いた恋愛相談にズバッと回答！

◆髙橋「年齢差を言い訳にするな！」
髙橋：さて、ここからは私のコーナーをやってみたいと思います。
【髙橋毒虹！】
髙橋：こちらのコーナーは、忖度なしで私がリスナーさんのお悩みにズバッとお答えするコーナーです。ただ私はアイドルなので、ひどい毒舌を言ったりはできないので、思ったことをストレートに発言していきたいと思います。あと日向坂46のキャプテンということもあり、ちゃんとした意見を言えるように訓練もしていきたいと思っております。
＜リスナーからのメッセージ＞
「私は30歳の独身男性ですが、今、会社の同僚の女性（24歳）に片思いをしています。一度ランチに誘おうと思うのですが、24歳の方からしたら“私のようなおじさんから話しかけられても、うれしくないかな”と思い、誘うのをためらっています。そこで、髙橋毒虹さんに私の背中を押してほしいです」
髙橋：なるほど。
山下：でも6歳下ですよ？ 全然じゃないですか？ おじさんじゃないですし。
髙橋：はい、もうこれはシンプルに「たった6歳の年齢差を自分ができない言い訳にするな！」です（笑）。
山下：教訓だ！
髙橋：でも6歳ってどのくらい？
山下：小1と小6くらいですかね。
髙橋：そうやって考えると、6歳差って結構（離れていると）感じるじゃん？ だけど、一緒に活動しているメンバーだったりを見ていると、「社会に出たら年齢って本当に関係ないな」ってつくづく思うの。しかも「ランチ」っていうのがいいと思う！
山下：そう！ ディナーじゃなくてランチなのがいい！
髙橋：いい選択です、間違ってないよ！ 私もこの女性の方と同じくらいの年齢ですけれども、ランチくらいのお誘いならめっちゃうれしい。
山下：本当にいい選択。
髙橋：うん、今は何もミスっていないから、このまま歩んでいけばいいと思う。
山下：いきましょう！
髙橋：何のお店がいい？
山下：確かに！ そこは大事。
髙橋：私は、個人的な好みだと定食屋さんとか。
山下：いいですね！ 私も好きです。
髙橋：おしゃれなランチよりは、ちゃんと白米とかお味噌汁があって、おかずもあって……基本的に和食を食べたいなって思うから。あと、定食屋さんだと、あまりラブを感じなくない？
山下：感じないです。“交流の場”みたいな。 本当に（恋愛の）始まりとして、ちょうどいい場だと思う。
髙橋：私がもし女性の立場だったら、ちょっとおしゃれなお店に行くと、逆に“頑張らせちゃってるかな”って思ってしまうので、それこそ、会社の近くにそういう定食屋さんがあったら、ふらっと誘ってみたらいいんじゃないかなって思ったり。
山下：めっちゃいいです！ 定食を食べたいもん。
髙橋：あと会社に社食ってないのかな？
山下：確かに。
髙橋：それはめっちゃ行きやすいなって思うんだけど、もしあったら社食に誘うのはどうかな？
山下：でも「会社の方に見られたくない」とかあるんですかね？
髙橋：うわ！ 難しい～！ それはあるな、だったら外か～。
スタッフ：（誘うのは）平日？ 休日？
髙橋：え？ 私めっちゃ勤務中の話で想像してました。
山下：私もです（笑）。違うんですか？
髙橋：（メッセージには）書いてないけど……ただ、休日でもランチを誘うっていうのはめっちゃいいと思います。年齢を重ねると、どうしても予定が合うのが夜だけとかで「飲みに行こう」っていう流れが多くなってしまうと思うんだけど、そこでランチに誘うのがいいんだよ！
山下：パチパチ（拍手）。
髙橋：本当に何もミスっていないので、このまま頑張ってください！
