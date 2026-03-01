JR西日本とユー・エス・ジェイは、323系を使用した「JR WEST Parade Train」の車内空間を活用し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年のテーマ「Discover U!!!」を表現した特別デザインの映像を展開すると発表した。

「JR WEST Parade Train」は大阪・関西万博の期間中、新大阪～桜島間で「エキスポライナー」としても活躍した

「JR WEST Parade Train」は、323系の客室全長にわたってLEDパネルを設置し、AR技術など使用した演出を行える車両。大阪・関西万博の期間中、万博への期待感を高める演出を実施し、大阪環状線・JRゆめ咲線などを運行した。大阪・関西万博の終了後も、車内空間を活用した企業連携の取組みを進めるとのこと。

今回、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年のアニバーサリーを盛大に祝うための運行を実施。25周年のテーマ「Discover U!!!」を表現した特別デザインの映像を展開するほか、「25年間のヒストリーと圧倒的なエンターテイメント」を感じられる映像演出により、「パークへの移動時間からワクワクドキドキする高揚感」を楽しめるという。

「JR WEST Parade Train」の車内空間で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年を記念した特別デザインの映像を展開

323系1編成において、桜島駅方面の先頭車両1両を対象に実施。2月27日から大阪環状線・JRゆめ咲線(桜島線)で運行開始している。