Mrs. GREEN APPLE大森元貴「若井…本当にありがとう」中学時代に出会った同級生でメンバーの若井滉斗に“心から感謝”!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月23日（月）の放送では、間もなく卒業式を迎えるという生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。――2月最後の月曜日。卒業シーズンを目前に控え、番組には進学や別れを控えた生徒たちから、現在の心境を綴った書き込みが寄せられました。今回の放送では、中学卒業とともに、不登校だった自分を支えてくれた親友と離れ離れになってしまうというリスナーのエピソードを紹介。大森、若井、藤澤の3人が、自身の学生時代の思い出を交えながらトークを展開しました。私は今中学3年生で、3月には卒業です。今まで当たり前のように朝登校して、友達と笑い合っていた日々が終わってしまうのかと思うと寂しいです。私には親友がいて、私が1、2年生のとき、学校に行くのが怖くて通えずにつらかったときに「一緒に行こう」と誘ってくれたり、一緒に笑ってくれたりして、私が学校に通えるよう支えてくれました。そんな親友とも、高校からは別々になってしまいます。そこで、卒業する前に親友に感謝の気持ちを伝えたいです。残り少ない中学校生活も、親友と笑い合える時間も大切にします！（愛媛県 15歳 女の子）藤澤：うーん、そうだよね。小学校は6年間あったけど、中学校の時期って、3年間の凝縮した時間のなかで気持ちの変化もあるし、そのなかでできた親友って、めちゃくちゃでかいよね……！大森：でかいね！藤澤：だからこそ、高校という場所自体は別々になるかもしれないけど、友達の関係性は絶対に変わらないと思うし。大人になっても、すごく大切な関係になりますから！若井：中学生のときの友達でも、仲がいい子はいるもんね。「大森」っていうんだけど。大森：え、どんな人なの？若井：当時、結構怖くて。大森・藤澤：（笑）。大森：聞いた俺がバカだった（笑）。若井：でも、そのときの友達はすごく大事になってくるから。大森：卒業する前に、感謝の気持ちを伝えたいんだって！若井：素晴らしい！大森：だから、俺がお手本を見せてやるよ！若井：どういうこと？大森：学校に通えなかったとき、一緒に行こうって誘ってくれた友達がいた。その子に感謝の気持ちを伝えたいっていうことでしょ？ 俺にもそういう人がいたのよ！若井：いた？ いたんだ？大森：俺が“大人の背中”っていうのを見せるから！藤澤：おお〜！大森：お前も“子どものお腹”見せろよっていう話で！若井・藤澤：（笑）。若井：“大人の背中”の対義語、“子どものお腹”なの（笑）!?大森：いくよ!? 心して、感謝しろよ!?若井：お腹見せなくていいからね!?大森：若井！ ……本当に……ありがとう。若井：……終わり!? 終わりぃ!? 終わりなのぉ!?藤澤：（笑いすぎて泣いている）大森：りょうちゃん（藤澤）、感動して泣いてるよ。俺の、心した感謝！若井：“心した感謝”ってなんだよ（笑）。大森：ありがっとぉ〜！藤澤：ありがっとぉ〜！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info