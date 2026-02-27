にしな、「グローリー」ミュージックビデオ映像素材公募スタート

にしなが2026年3月18日（水）にリリースする約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』より、「グローリー」のミュージックビデオ制作決定に伴い、映像素材の公募がスタートした。

「グローリー」は年末フェスで初披露され、リリースが待たれていた楽曲。たくさんの人が歌っている姿を、ひとつの映像作品として繋ぎ合わせた映像作品を制作するという。公募開始に伴い、「グローリー」の一部歌詞と音源も公開。にしな本人からのコメントも届いている。

■にしなコメント

にしなの音楽を聴いてくださる皆様、いつも本当にありがとうございます。

今回はMVへの参加のお願いです！

音楽やラブやピースは

誰かが口ずさみ

気づけば隣の子へ、

そのまた隣の子へ、

と渡っていくものなのだとおもいます。

是非皆様のパワーを貸してもらえたら嬉しいです！

■「グローリー」ミュージックビデオ公募について

皆さんの日常の風景の中で、新曲「グローリー」を自由に歌っている姿を届けてください！

お家でも、お散歩道でも、お気に入りの場所でOKです。

応募方法の詳細はワーナーミュージック・ジャパンのホームページよりご確認ください。

URL：https://wmg.jp/nishina/news/90624/

募集期間：2月26日18:00〜3月5日（木）23:59まで

＜「グローリー」歌詞（該当箇所のみ抜粋）＞

らららラブソングを

大きな声で歌おうか

讃美歌のように

花の代わりに

ただ鼓動を鳴らすように

らららラブソングを

空に向かい放とうか

武器すら持たず

君を愛せる

ただこんな日が

続くように

紡ぐように

届くように

祈るように

＜投稿・応募に関する注意事項＞

※権利の帰属： 投稿いただいた動画の著作権は投稿者に帰属しますが、本プロジェクトへの応募をもって、当社（およびアーティスト）に対し、映像を全世界において無償で無期限に使用（編集・加工・改変を含む）することを許諾したものとみなします。

※権利の保証： 投稿される映像は、投稿者ご本人が撮影したものに限ります。

※第三者の同意： 権利保護のため、第三者の顔や他社ロゴ、著作物（キャラクター等）が映り込まないようご注意ください。万が一、第三者との間でトラブルが生じた場合、当社は一切の責任を負いかねます。

※採用の有無： 全ての投稿動画が採用されるわけではありません。また、採用・不採用に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※対価： 映像の使用に対する謝礼や報酬は発生いたしません。

※ご応募頂いた映像はこちらで編集させて頂きます。頂いた映像全てが使用される形ではございませんので予めご了承下さい。

※お子様や撮影のサポートが必要な場合について：お子様など、お一人での撮影が困難な場合は、保護者の方と一緒にご撮影いただいても問題ございません。その際、編集の都合上、人物がなるべく画面の中央に配置されるような構図での撮影にご協力をお願いいたします。

※SNS等への投稿に関するお願い：本企画のために撮影された動画につきましては、楽曲「グローリー」の配信開始前までのSNS等への公開はお控えください。音源の配信開始後（3月18日〜）につきましては、ご自身のSNS等で自由にご使用・投稿いただいて問題ございません。リリースの瞬間まで、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

＜リリース情報＞

にしな

3rdアルバム『日々散漫』

2026年3月18日（水）リリース

CD予約/購入リンク：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD

「婀娜婀娜」先行配信リンク：https://nishina.lnk.to/adaada

=収録曲=

-disc 1：日々-

01.intro

02.weekly

03.シュガースポット

04.bugs

05.婀娜婀娜[2/18先行配信]

06.in your eyes

07.ドレスコード [1/21先行配信]

08.輪廻

09.春一番

10.音になっていくよ

11.わをん

-disc 2：散漫-

01.今日も今日とて remix

02.クランベリージャムをかけて

03.plum

04.パンダガール

05.ホットミルク

06.Its a piece of cake

07.ねこぜ

08.つくし

09.グローリー

10. Twinkle Little Star

●おてごろ盤（1CD）

価格：¥2,500（税込）

品番：WPCL-13738

※「おてごろ盤」はブックレットや仕様をシンプルにした入門向けの作品です。はじめての一枚にどうぞ。

●すてき盤（初回生産限定）（2CD）

価格：¥5,700（税込）

品番：WPCL-13739

初回限定特殊仕様

※「すてき盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様で、飾っても触っても楽しめる作品です。

●たっぷり盤（初回生産限定）（2CD+ Blu-ray）

価格：¥8,800（税込）

品番：WPZL-32269

初回限定特殊仕様

Blu-ray収録内容：「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA（2025.4.12）」※副音声付き

※「たっぷり盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様。ワンマンライブ映像をたっぷり収録したBlu-rayも付属します。

＜Blu-ray「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA（2025.4.12）」収録内容＞

アイニコイ

クランベリージャムをかけて

東京マーブル

ケダモノのフレンズ

あれが恋だったのかな

bugs

夜になって

1999

FRIDAY KIDS CHINA TOWN

ランデブー

Its a piece of cake

真白

スローモーション

シュガースポット

U+

つくし

ヘビースモーク

わをん

ねこぜ

weekly

harmonic flight

＜ライブ情報＞

にしな ツアー2026「日々散漫」

3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba（OSAKA） OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉14⽇（木）Spotify O-EAST OPEN 18:00 / START 19:00

5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00

＜チケット＞

スタンディング：¥5,500（税込・ドリンク代別）

イープラス：https://eplus.jp/nishina2026/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/nishina/

ローチケ：https://l-tike.com/nishina

■追加公演（5/14（木）Spotify O-EAST）オフィシャル最速先行

受付期間：2/18（水）12:00 ～ 3/1（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/nishina2026/

にしなオフィシャルHP：https://nishina247.jp/