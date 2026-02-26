「ただのライブじゃない」新しい学校のリーダーズ、新ホールでの演出は“コンセプト重視”で勝負！

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。2月23日（月・祝）の放送では、4月に開催されるSGCホール有明「こけら落としプレミアシリーズ」への意気込みを語りました。KANON：4月26日（日）にSGC HALL ARIAKE（SGCホール有明）でワンマンライブをおこないます！ その名も「はじめての新しい学校のリーダーズ〜祝御入学〜」！ 開催決定でございます！SGCホール有明というホールが新しくできましたので、こけら落としプレミアシリーズとして、私たちも出演させていただきます。こけら落としプレミアシリーズということで、私たちだけじゃなくて、湘南乃風さん、ケツメイシさん、平井大さん、新しい学校のリーダーズがそれぞれワンマンをするという。MIZYU：我々のワンマンはツアーを省くと久しぶりなので。今回は「はじめての新しい学校のリーダーズ〜祝御入学〜」ということで、ライブに来たことがない方が“たやすい気持ち”でライブに入学できるようなコンセプトというか、演出を考えております。KANON：今、演出を考えているところなんですけれども、最近のワンマンライブはライブ感が強いというか、「ライブを全力で楽しむぞ！」っていうところに重きを置いていたんですけど。今回はちょっとコンセプトっぽいというか、ただのライブじゃない面白みも入れていきたいって思っています。RIN：まだ変わるかもしれないけどね？MIZYU：ワクワクする会議をこの間やったからね。ぽんかんを食べながら、ぽんかん会議がありましたから。今チケットが発売中でございますので。SUZUKA：お願いします。

4/26(日) at SGCホール有明

新しい学校のリーダーズワンマンライブ

【はじめての新しい学校のリーダーズ〜祝御入学〜】

ローソンチケット●受付START 🎟️https://t.co/YCZOXWeKBf 2/16 23:59迄

御来場が初めての方もそうでない方も、改めて新しい学校のリーダーズとの時間をはじめませんか？ pic.twitter.com/3dsEnHkp5v

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) February 10, 2026