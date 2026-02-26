迎えた初夜、リードが苦手な彼氏が謝る姿を見て…彼女は“ある事実”に目覚める　ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』キービジュアルは新しい恋愛観を印象的に表現

3月5日にスタートするMBSのドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』(毎週木曜25:29〜)のキービジュアルが公開された。

  • ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』キービジュアル　(C)「女の子が抱いちゃダメですか？」製作委員会・MBS　(C)ねじがなめた／小学館

大胆な構図が新しい恋愛観を印象的に表現

キービジュアルは、自然体な表情と、美月(志田こはく)が篠宮(高尾颯斗)の上に乗っている大胆な構図が、新しい恋愛観を印象的に表現。二人の関係がどのように変化していくのか、物語への期待を高めている。

清楚な容姿に気を遣い、それなりに付き合ってきた経験もある梶谷美月(志田こはく)。けれど、本当は男年生まれ。福島県いわき市出身。東北大学文学部卒業。性からの甘い行為やリードされることが大の苦手で誰と付き合っても長続きしないまま24歳になっていた。「普通の女の子の幸せ」をつかみたい、そう願う美月は、有名商社勤務のエリートである篠宮孝之(高尾颯斗)と付き合うことに。しかし、篠宮との初夜でとある異変が…。いざ行為に入ろうとした時、篠宮の様子がどこかおかしいのだ――。実は篠宮も女性をリードすることが苦手で、セックスへのコンプレックスとトラウマを克服できずにいた。顔を赤らめながら謝る篠宮の姿を見て、美月は初めて胸が高鳴っていることに気づく。そして、女性は必ず受け身であることへの違和感と、ずっと「リードする側」になりたかった事実に目覚める。篠宮もまた、積極的な美月の姿を前にずっと隠していた本心が見え始めて…!?

