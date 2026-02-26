迎えた初夜、リードが苦手な彼氏が謝る姿を見て…彼女は“ある事実”に目覚める　ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』キービジュアルは新しい恋愛観を印象的に表現

3月5日にスタートするMBSのドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』(毎週木曜25:29〜)のキービジュアルが公開された。

大胆な構図が新しい恋愛観を印象的に表現

キービジュアルは、自然体な表情と、美月(志田こはく)が篠宮(高尾颯斗)の上に乗っている大胆な構図が、新しい恋愛観を印象的に表現。二人の関係がどのように変化していくのか、物語への期待を高めている。