新しい学校のリーダーズ、熱狂のソウル公演を振り返る MIZYU「久しぶりに2人の崖に乗れて嬉しかった」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。2月23日（月・祝）の放送では、「新しい学校はすゝむツアー」の海外公演「THE MARCHING OF AG! TOUR IN SEOUL」を振り返りました。KANON：私たちの近況を「ありがとう」を込めて報告していきましょう。えーとですね、「新しい学校はすゝむツアー」の海外公演、「THE MARCHING OF AG! TOUR IN SEOUL」が終了いたしました！

🛝 BTAG! IN SEOUL 👣👣@balmingtiger @japanleaders #THEMARCHINGOFAGTOUR pic.twitter.com/DSu14lbptn

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) February 2, 2026MIZYU：韓国行ってきました、寒かったです。SUZUKA：雪が降っていましたね。KANON：あれ？ ってなったよね。SUZUKA：雪が降ってたよね、でも暖かかった。なぜかというと、キムチを食ったら汗が出る！MIZYU：そこ？RIN：そして、お客様の熱量もすごかった。MIZYU：1年半ぶりぐらいの韓国でのワンマンだったんですけど、今回は韓国のお友達ができたので、Balming Tigerをゲストに呼んでパフォーマンスをしました。Balming Tiger 、Arigato！SUZUKA：ありがとうじゃなくて「カムサハムニダ（감사합니다）」やったっけ？RIN：カムサハムニダ（감사합니다）！全員：カムサハムニダ（감사합니다）！RIN：それでさ、このときのツアーは「楽園にて私、地獄」の4人バージョンの時間があったのがめちゃめちゃ久しぶりだったよね。KANON：そうだね。RIN：この「新しい学校はすゝむツアー」の日本バージョンだと、MIZYUとKANONの2人で歌っているから、その2人の時間なんだけど。セットを使っていつも演出をしているけど海外公演だとセットがないから、MIZYUが高いところから「スタッ！」と飛び降りるシーンがあって。そのシーンを、私とSUZUKAの背中に乗って元々表現していたのを久しぶりにやりました。KANON：何年ぶりだろう？SUZUKA：乗られて気持ちよかった〜！MIZYU：素敵な崖をありがとう〜！ 久しぶりに2人の崖に乗れて嬉しかったよ。RIN：良かったです。MIZYU：しかもKANONの左手に支えられて崖に乗ったのも久しぶりだったし、今はそれよりも高いセットから飛び降りてるんですけど、その飛び降りもあと1回ですね。

Yes24 라이브홀 SEOUL 한국 THE MARCHING OF AG! TOUR 🪩#THEMARCHINGOFAGTOUR #ATARASHIIGAKKO #新しい学校のリーダーズ pic.twitter.com/90VseC4RJN

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) February 4, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info