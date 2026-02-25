SUZUKA「この空間を大事にしたい」新しい学校のリーダーズが宮城公演で誓った原点回帰

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。2月23日（月・祝）の放送では、4ヶ月の時を経て開催された「新しい学校はすゝむツアー」宮城公演を振り返りました。KANON：「新しい学校はすゝむツアー」の宮城公演も終了いたしました！Arigato！全員：Arigato！MIZYU：振替公演でした！ 4ヶ月の時を経て、青春万々歳となりました。どうだった？ 宮城公演は。SUZUKA：会場の形が好きだった。RIN：すごく良い形だったよね。SUZUKA：一応3階建てになってんねんな。半円でうわーんってなっていて、どの席からもすごく見えやすそうな。やっぱ、改めて日本のホールは「わしら合うな〜」って思ったね。KANON：ね、好きよね。SUZUKA：どんどんこれからも進化していく中でも、こういう場所でのパフォーマンスを大事にしたいなって思った。理想の未来は大きいけどね!? だけど、この空間をずっと大事にしたいなって思った。

#新しい学校はすゝむツアー 宮城公演

at 仙台サンプラザホール

振替公演、４ヶ月越し、青春確実🌸皆様のおかげです！THANKYOU MIYAGI!!

📷 photo by @usyami pic.twitter.com/o7C0Orz1yK

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) February 7, 2026KANON：リハのときにさ、お客さんの1列目から見てみたんだけど、宮城のホールが特に近かったから。SUZUKA：あれ何メートルぐらい？ 1.5ぐらいか？RIN：手を伸ばせば触れそうな。KANON：全然届くし。普段メンバーさ、もちろん近いじゃん。でも、それよりも近く感じて。お客さん目線で見ると「こんなに近いんだ」ってなって、すごい不思議な感覚になった。SUZUKA：至近距離ですよね。なんか不思議よね。ステージがあって、ステージがないっていう関係性なだけでさ、1つフィルターがかかってさ。やっぱあそこの境界線ってほんまに国境みたいなものに感じるよね。宮城公演に来てくれたみんなに、もう1回、せーの！全員：Arigato！MIZYU：今週末は福島公演を控えております。残り1公演で「すゝむツアー」が終了します。KANON：悔いなく！MIZYU：悔いなくね！ 2月28日、今からでもぜひお待ちしております。

🎸🧹✨ #新しい学校はすゝむツアー

いよいよ今月末、ツアーファイナル福島🔥



2月28日 (土) 福島 振替公演

at けんしん郡山文化センター 大ホール

お席残りわずか! 是非お越しください🪑 https://t.co/914sMKmPKD pic.twitter.com/BzasrySDdQ

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) February 22, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info