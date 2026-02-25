Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「放送されるまでは、結構いろんなお言葉があるんじゃないかな、とかドキドキしていたんですけど…」出演ドラマ『リブート』出演の反響を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、現在放送中のTBS系日曜劇場「リブート」に出演している藤澤が、ドラマ出演の反響や見どころなどについて語りました。――2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜 21:00〜）に、連続ドラマ初出演中の藤澤。同作は俳優の鈴木亮平さんが主演をつとめ、悪徳刑事・儀堂歩（鈴木）と、裏組織の実行役・冬橋航（永瀬廉さん）が繰り広げるサスペンス。藤澤は、永瀬さんが演じる冬橋のバディ・霧矢直斗役として、組織の監視や連絡を担う重要な役どころを熱演しています。藤澤：お話が面白いから自分も観ていて。観るんだけど、やっぱり初めての連ドラをやらせてもらって……。大森：1話を観たとき、どうだったの？藤澤：放送されるまでは、結構いろんなお言葉があるんじゃないかな、とかドキドキしてたんですけど……感動した！大森・若井：おぉ〜!!大森：嬉しかったよね！藤澤：作品の1人のキャラクターとして自分が演じているっていうことに感動しましたし。大森：でも、普段のりょうちゃん（藤澤）を知ってるうちらからすると、ああやって人をわ〜！ ってやっちゃったりとか、埋めちゃうのとか、全然見慣れてるじゃない？藤澤：ありえない（笑）。若井：「あ、ここで解禁するんだ！」って思って！大森：「すごい自然にやってるんだ！」と思って！藤澤：ないのよ！ そんなことは（笑）!!大森：あ、そういうキャスティングじゃないの!?藤澤：じゃないです！ 別にそこを抜擢されたわけじゃない（笑）！若井：あ、違うの!?藤澤：「藤澤さんのそういう要素が〜」みたいなことじゃないよ！大森：自然に埋めれるから……みたいなことじゃないの？藤澤：初めて埋めましたよ！大森・若井：（爆笑）。大森：そりゃそうだろ（笑）！若井：こわ（笑）。大森：「リブート」から知った人は、ミセスのりょうちゃんを見たら「なんて柔らかな人なんだろう～！」ってね。でも、「リブート」が本当なんですけどね！藤澤：違いますからね〜！若井：「リブート」、ちゃんと観てるよ、俺。藤澤：本当ですか？若井：めちゃめちゃ面白い！大森：すげー面白いよね！若井：ラストに「次も観たいな！」って思うような……。大森：浅いな～。本当に観てるのかなぁ（笑）。藤澤：あの……紙一重で、本当にそうなのよ（笑）。若井：ドラマってそうだからね！ いや、本当に！ めちゃくちゃ面白い！大森：登場人物も、多くてすごい！若井：多くてね！藤澤：いや、多いですよ！ 本当に観てる？ 2人とも（笑）!!若井：ここであの人がそうなるんだ!? っていう！藤澤：本当にそうなんだよ（笑）。大森：じゃあ、（りょうちゃんが演じる）霧矢直斗の役どころ的に、「今後ここをチェックして！」みたいなのは、霧矢本人からありますか？藤澤：霧矢が、っていうか……すごいシリアスなお話じゃないですか。観ていて難しく思ったりとか、気持ちがギュってなったりとかすると思うんだけど。お話をいただいたときに、家族愛がテーマだっていうことを言われていたので。いろんな形の家族愛があるじゃないですか。そこを……観てください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info