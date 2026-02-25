Gottz&MUDが両A面シングルをリリース、客演にeyden、DeechとMasato Hayashi

Gottz&MUDが、「Victory 2 Hot feat. eyden, Deech」と「HCS feat. Masato Hayashi」の2曲を両A面シングルとしてリリースした。
本楽曲はGottzがeydenとDeechを、MUDがMasato Hayashiを客演に迎えてそれぞれ別で楽曲を制作。プロデュースはそれぞれJ-ViewCycle、HESIXDAYTONAとMYMADE&WATAPACHIが行った。
Gottz&MUDのワンマンライブ「VERTEX」は先日、第一弾客演参加アーティストを発表、チケットは最終先行開始がスタート、予定枚数終了次第、販売終了となる。
＜リリース情報＞
Gottz & MUD
『Victory 2 Hot / HCS』
2026年2月25日（水）リリース
=収録曲=
1. Victory 2 Hot feat. eyden, Deech
Lyrics: Gottz, eyden, Deech
Produced by J-ViewCycle, THESIXDAYTONA
2. HCS feat. Masato Hayashi
Lyrics: MUD, Masato Hayashi
Produced by WATAPACHI & MYMADE
Songs Recorded by Ryusei at ebonyeyes studio
Songs Mixed and Mastered by Ryusei at ebonyeyes studio
Cover Photo: Atsuko Tanaka