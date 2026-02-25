Gottz&MUDが両A面シングルをリリース、客演にeyden、DeechとMasato Hayashi

Gottz&MUDが、「Victory 2 Hot feat. eyden, Deech」と「HCS feat. Masato Hayashi」の2曲を両A面シングルとしてリリースした。

本楽曲はGottzがeydenとDeechを、MUDがMasato Hayashiを客演に迎えてそれぞれ別で楽曲を制作。プロデュースはそれぞれJ-ViewCycle、HESIXDAYTONAとMYMADE&WATAPACHIが行った。

Gottz&MUDのワンマンライブ「VERTEX」は先日、第一弾客演参加アーティストを発表、チケットは最終先行開始がスタート、予定枚数終了次第、販売終了となる。

＜リリース情報＞

Gottz & MUD

『Victory 2 Hot / HCS』

2026年2月25日（水）リリース

=収録曲=

1. Victory 2 Hot feat. eyden, Deech

Lyrics: Gottz, eyden, Deech

Produced by J-ViewCycle, THESIXDAYTONA

2. HCS feat. Masato Hayashi

Lyrics: MUD, Masato Hayashi

Produced by WATAPACHI & MYMADE

Songs Recorded by Ryusei at ebonyeyes studio

Songs Mixed and Mastered by Ryusei at ebonyeyes studio

Cover Photo: Atsuko Tanaka

配信リンク https://linkco.re/HsdNUHNr