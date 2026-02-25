SBI証券は2月25日、同社が運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ！」のチャンネル登録者数が75万人を突破し、国内の金融機関が運営する公式YouTubeチャンネルとして金融業界No.1（※）の登録者数を達成したと発表した。

※ 国内の金融機関（銀行、証券、保険、カード会社）が運営する公式YouTubeチャンネルにおける登録者数比較（2026年2月25日時点、SBI証券調べ）

同チャンネルは2021年10月に開設。「投資をもっとわかりやすく、もっと面白く」をコンセプトに、著名投資インフルエンサーの知見を引き出す「お金の達人」や、お笑いタレントの視点を取り入れた「マネーサバイバー」など、多彩な動画シリーズを展開してきた。

若年層向けの新シリーズが登録者拡大を後押し

「ビジネスドライブ！」では、推し活文化の広がりや若い世代の投資への関心の高まりを背景に、2025年7月から以下の4つの新シリーズを開始している。

マネーチョイス

さまざまな“推し”を持つゲストと節約のプロ・くらま氏が、お金の使い道をテーマに討論

モノイリ3姉妹

10～20代の3姉妹の日常を通して、身近な「投資」を描くドラマ

ABEMAタイアップ企画

ABEMAの人気恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン」とのコラボレーション

マネーセラピー

節約オタク・ふゆこ氏が、相談者のお金の悩みを解決

これらの企画は20～30代を中心に支持を集め、これまで投資に関心がなかった層の登録増加にもつながり、今回の金融業界No.1達成の原動力になったという。

今後は子育て世帯向けコンテンツも強化

今後のチャンネル運営では、若年層への発信を継続しつつ、2027年に施行が見込まれている「こどもNISA」を見据え、教育資金と投資の関係性をわかりやすく解説する新コンテンツを展開予定としている。ライフイベントに寄り添った「家族の未来を守る投資」をテーマに、より幅広い世代へ情報提供を行う方針だ。

「ビジネスドライブ！」は、「#ジブン可能性が加速する。」をコンセプトに、投資に馴染みのない人でも第一歩を踏み出せるきっかけづくりを目指すチャンネル。SBI証券は今後も動画を通じて、資産形成のハードルを下げる取り組みを続けていくとしている。