SBI証券は2026年3月11日より、SBIホールディングスが発行する同社初のセキュリティ・トークン（ST）形式社債「SBIホールディングス株式会社第1回無担保セキュリティ・トークン（デジタル名義書換方式）社債（社債間限定同順位特約付）」の取扱いを開始する。愛称は「SBI START債」。

ODX「START」での取扱い予定、ブロックチェーン基盤で発行・管理

本ST社債は、SBIホールディングスとして初めてST形式で発行される社債となる。また、2026年3月25日からは、大阪デジタルエクスチェンジ（ODX）が運営する私設取引システム（PTS）「START」での取扱いも予定されており、同市場におけるST社債の第1号案件となる見込みだ。

本ST社債は、証券保管振替機構（ほふり）による管理ではなく、BOOSTRYが主導するブロックチェーン基盤「ibet for Fin」を活用して発行・管理される。発行から期中管理、償還までの一連の業務プロセスを電子的方法で完結できる点が特徴となっている。

また、募集期間中に本ST社債を取得した投資家には、取得額に応じた数量の暗号資産XRPを特典として付与する予定としている。加えて、PTS市場で取引価格を確認できるようになることで、社債の価格透明性向上も期待される。

SBI証券はこれまで、2021年4月に国内初となる一般投資家向けSTOを実施しST社債を発行したほか、公募型不動産STやプライベートエクイティファンドSTなど、セキュリティ・トークン商品の拡充を進めてきた。今回の取扱い開始により、投資家の選択肢をさらに広げる狙いだ。

本ST社債の主な概要

銘柄：SBIホールディングス株式会社 第1回無担保セキュリティ・トークン社債（愛称：SBI START債）

発行総額：100億円

各社債の金額：1万円

利率（仮条件・税引前）：年1.85％～年2.45％（2026年3月10日決定予定）

募集期間（予定）：2026年3月11日～3月23日

償還期限（予定）：2029年3月23日（3年債）

ST社債の販売を記念した3つのキャンペーンを実施

あわせて同社では、ST社債の販売を記念した各種キャンペーンを2026年2月20日から3月31日まで実施する。

実施キャンペーン

① ST取引口座開設で100円プレゼント

期間中にエントリーし、ST取引口座を開設した全員に100円を進呈。

② Xフォロー＆投稿でデジタルギフト

指定アカウントのフォローとハッシュタグ投稿などの条件を満たした人の中から、抽選で2,000名に100円相当のデジタルギフトを進呈。

③ 債券購入応援キャンペーン

対象債券を購入した人の中から、抽選で100名に現金1万円を進呈。

※各キャンペーンページは記事末尾に掲載

SBI証券は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、デジタル技術を活用した新たな金融商品の提供を通じて、投資家の資産形成を支援していくとしている。