SBI証券は、資産管理および投資サポートのための新スマートフォンアプリ「SBI証券Plus」を、2026年2月21日（土）夕方より提供開始する。iOS版から先行提供し、Android版についても順次対応を予定している。

「SBI証券Plus」は、「見る・気づく・考える」をコンセプトとした資産管理アプリで、投資初心者でも安心して使える操作性を重視。保有資産の状況や内訳、資産推移、配当情報などを分かりやすく可視化し、日々の資産状況をひと目で把握できるようにする。

あわせて、マーケット情報や投資関連コンテンツもアプリ内で確認可能とし、資産管理と情報収集を一体化。アプリを通じて日常的に資産状況を確認することで、次の投資行動につながる気づきやヒントを得られる投資体験の提供を目指す。

同社は、本アプリのリリースをゴールとせず、利用状況やユーザーの声を踏まえながら、継続的かつ高頻度で機能改善・機能追加を行う方針としている。投資初心者から経験者まで、幅広い層の中長期的な資産形成を支援していく考えだ。

「SBI証券Plus」の概要

開発の背景

これまでSBI証券では商品別の専用取引アプリを通じて投資を支援してきたが、「資産全体を手軽に確認したい」「もっと投資を身近に感じたい」といった要望が多く寄せられていた。「SBI証券Plus」は、こうしたニーズに応える新しい形の資産管理アプリとして開発された。

リリース概要

アプリ名称：SBI証券Plus

提供開始：2026年2月21日（土）夕方

対応OS：iOS／Android（iOS先行、Androidは順次提供）

利用料金：無料