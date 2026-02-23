LINE Digital Frontierは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」において、読者と書店員が選ぶ「ebookjapanマンガ大賞2026」の結果を公開した。

ebookjapanマンガ大賞2026

2026年の大賞は、婚約中の令嬢がおひとり様生活の楽しさに目覚める姿を描いた、新しい令嬢ストーリー『おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！』(漫画：晴田巡、原作：荒瀬ヤヒロ／一迅社)が選ばれた。結果発表の特設ページでは、受賞作発表のほか、作家コメントや描き下ろしイラストも公開中となっている。

また、結果発表に合わせ、受賞作品の無料・試読増量キャンペーンも実施。受賞結果と合わせて楽しんでみたい。

■「ebookjapanマンガ大賞2026」概要

ebookjapan書店員が、読者へ向けて「いま最もおすすめしたい作品」を大賞候補作品として選出し、読者投票によって大賞を決定するマンガ賞。読者と新たな作品との出会いの場をつくるべく、ebookjapan創業20周年を機に創設された。

投票期間：2025年11月27日(木)～2026年1月3日(土)

ノミネート作品数：20作品

※対象は2023年12月～2025年10月に単行本または電子書籍で第1巻が刊行・配信された作品、および同期間に配信されたwebtoon作品

「ebookjapanマンガ大賞2026」受賞作

【大賞】

『おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！』

漫画：晴田巡、原作：荒瀬ヤヒロ／一迅社

もう期待しない──。だって“おひとり様”って最高なんだもの！伯爵令嬢ニコルの婚約者ケイオスは、いつでも幼馴染のキャロライン王女のことばかり。学園のイベントなどには婚約者と一緒に参加するのが一般的だが、ケイオスはいつも王女のそばにいるため、ニコルは自身がないがしろにされることに慣れてしまっている。常日頃からケイオスから放置されてきた結果、ニコルは「向こうが好きにしているのだから、こちらも好きにすればいいんだわ！」と“おひとり様”に目覚めてしまい──？実は両片想いをこじらせているニコルとケイオス。すれ違う2人に未来はあるのか…!?話題沸騰中の新しい令嬢物語、コミックス限定の新エピソードを収録した待望の第1巻！

【第2位】

『隣の元カレくん』

著者：ago／集英社

黒木愛理、40歳。ある日隣の部屋に高校時代の忘れられない元カレ・稲葉が引っ越してきた!?お互い好きなまま別れた二人は、20年以上経っても相手のことが気になってしまい…。アラフォーなのに純情!?北海道・室蘭を舞台に織りなす熟成男女のすれちがい復縁ラブ、開幕!!

【第3位】

『「壇蜜」』

著者：清野とおる／講談社

「誰もが知る超有名タレントと、知る人ぞ知るマイナーサブカル漫画家… 本来、混ざり合わない水と油のような僕らが、なぜ「夫婦」をやっているのか…」 2019年に日本中を震撼させた結婚劇からさかのぼること2年、二人は交際を開始した。そのとき、どんな磁場異常が生じたのか。交際相手の家族といかなる情緒で交流したのか。日常生活はどこまでスリリングなのか。人間関係において発生する怪事件や戦慄や哀歓を描き尽くしてきた名匠、清野とおるが初めて正面から「夫婦」に挑んだ結果は……とんでもないことになってしまった！ 何回読んでも腹筋ちぎれ表情筋ゆるむ、大型ノンフィクション漫画、第1巻。

【書店員賞】

『本なら売るほど』

著者：児島青／KADOKAWA

ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいく──。本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、珠玉のヒューマンドラマ！漫画誌「ハルタ」連載時から大きな反響を呼んだ話題作が、待望のコミックス１巻発売です。

無料・試読増量キャンペーン概要

「ebookjapanマンガ大賞2026」の受賞作品を対象に、無料・試読増量が実施中となっている。

対象作品：特集ページを参照

開催期間：2026年2月20日(金)～2026年3月22日(日)23：59