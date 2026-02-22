応募総数33,981件、日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2023」でオレンジページ賞を受賞した、西アズナブルの作品が書籍化。「こどもオレンジページnet」での連載に書き下ろしを加え、『ちかごろのわかい娘と ～子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由～』として、オレンジページより2月20日(金)に発売された。

“なんでもない日常”が、こんなにも特別だったなんて……。娘の成長スピードに追いつけないマンガ家パパによる、父娘のなんでもない、でも驚きと発見に満ちた日常をユーモラスにつづった子育てコミックエッセイ。あっという間に過ぎ去る子育ての刹那、子どもに教えられる日常の尊さに、切なくもじんわりと心があったかくなる一冊となっている。

子どもの成長を見守るすべての親御さん、そしてこれからパパ・ママになるあなたも──。「今しかない瞬間」を、そっと抱きしめたくなる物語。

◎著者：西アズナブルのコメント

創作大賞に応募したのは、娘との何気ない日常を描いたこの記録を、どこかに届けたいと思ったからでした。受賞の知らせを聞いたときは、そうした日常が誰かに届いたことへの驚きと喜びを感じました。

2023年に創作大賞を受賞したとき、５歳だった娘は７歳になりました。

いまはピカピカの一年生。ランドセルを背負い、小学校へ歩いて通っています。

驚くほどあっという間に過ぎてゆく子育ての時間。その一方で、受賞から二年、コツコツと描き続けた時間が確かに積み重なっています。

それらが一冊にまとまると、失われてゆく様々な「今」を描き留めた記録だと実感しました。特別ではないけど、特別な「今」。その尊さを感じてもらえたらうれしいです。

受賞作：『第１話 ちかごろのわかい娘と「かわいい」』

◎オレンジページ 担当編集者のコメント

本作は、オレンジページ社として初めて「創作大賞」を授与した作品です。子育てには苦労もあれど、親だからこそ得られる喜びや学びも数え切れず、作中で娘さんとともに成長し変化していくパパの姿、また子育てのポジティブな面を見出し発信したいという西アズナブルさんの熱い想いに共感し、書籍化を決定しました。

デザイナーさんも担当編集の私も子育て中の父で、侃々諤々議論し親として至福の瞬間のひとつ、子どもを抱っこするシーンをカバーの絵柄にしました。コミックのみならず、父親としての心情が込められたコラムも見どころのひとつです。子育て真っ最中の方、子育てを終えられた方、これから子育てをする方、かつて子どもだったすべての方に読んでいただきたい作品です！

■『ちかごろのわかい娘と ～子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由～』

著者：西アズナブル

発行：オレンジページ

定価：1,320円(税込)

発売日：2026年2月20日

判型：A5判

頁数：116頁