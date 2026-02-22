KADOKAWAは、2026年2月20日(金)に『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』(著者：ケン)を発売した。

本書は現職ケアマネがつづる、ぶっ飛んでいるのに温かい、介護現場のコミックエッセイ。お世話する側・される側、いい人も変な人もごっちゃ混ぜで……もう毎日がお祭り騒ぎ!!

『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』おすすめポイント

●介護の世界は「うそでしょ!?」な出来事の連続。ぶっ飛んだヤベー高齢者たち

初めてのデイサービス体験利用で、「クソじじいとクソばばあしかおらん！」とのたまう利用者や、自家製ハーブティーをケアマネに供する認知症高齢者。これはそそる……！

●介護される側だけでなく「介護する側」もまた個性的！

気難しい利用者が「家族以外に来て欲しくない」と拒否するも、ケアマネと訪問看護師による即興コントで切り込む！ 介護の現場で働く人＝道徳的な聖人という思い込みが覆ります。

●「記憶に残らない個人の記憶」にホロリとさせられる

町の記録には残らない、世間の記憶にも残らない、高齢者本人だけが知っている当時の思い出。そこには何かとても大切なことがあるように思います。

■『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』

著者：ケン

発売日：2026年2月20日(金)

定価：1,430円(本体1,300円＋税)

判型：A5判

ページ数：144ページ

発行：KADOKAWA