ケベック・メープルシロップ生産者協会は、カナダ産メープルシロップの魅力を発信する参加型コミュニティ「Maple Envoy(メープル・アンヴォイ)」プログラムを今春に立ち上げる、2月17日から先行会員の登録受付を開始した。

同プログラムは、カナダの森が育んだクリーンで安心な自然の甘味料であるメープルシロップの価値と背景をより多くの人に知ってもらい、共感の輪を広げたいという想いから立ち上げた。

登録メンバーには、プロの料理家や生産者による限定レシピの公開、生産地の物語を紹介する特別コンテンツへのアクセスといった多彩な特典が用意されている。また、全国のメープル関連スポットの情報や、会員限定企画への優先案内など、カナダ産メープルシロップが持つ豊かな物語と魅力を楽しみながら体験できる内容となっている。

情報の提供はメールまたはLINEを通じて行われ、常に最新のトレンドや特典情報を受け取ることができる。

登録者には、抽選でメープルシロップの本場であるカナダ・ケベックを訪れる航空券と宿泊費込みの特別な旅が当たるチャンスを用意した。2月17日から、会員の先行登録を行っているが、先行登録者にはこの当選確率が上がる優遇措置も設けられている。メープルバスケットギフトが当たるチャンスも用意した。

先行登録は、特設サイトで受け付けている。