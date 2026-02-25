新日本製薬は3月1日、パーフェクトワンフォーカスのフェイスマスクから「VCチャージ スムースマスク」および「VCチャージ ホワイトマスク」の30枚入りの大容量BOXタイプを発売する。

(左)VCチャージ スムースマスク (右)VCチャージ ホワイトマスク

両商品は、美容液をたっぷり400mL配合し、5分間の集中ケアで毛穴と透明感の両方にアプローチするフェイスマスク。

「VCチャージ スムースマスク」は、APPSやナイアシンアミドなどブランド最多となる10種の厳選ビタミンに加え、アゼライン酸などの毛穴ケア成分を配合した。毛穴のすみずみまで潤いが満ちた白玉肌へ導く。

VCチャージ スムースマスク

「VCチャージ ホワイトマスク」は、グルタチオンやコウジ酸、PDRNなどの保湿成分を豊富に配合。マイルドなピーリング効果を持つPHAが古い角質を優しくケアして明るい肌印象を叶える。乾燥している箇所を検知すると反応し、カプセル内から2種のアミノ酸があふれ出す独自の「集中保湿コラーゲン」を配合した。

VCチャージ ホワイトマスク

いずれも、ひたひたの液でシート全体がうるおいで満ちた「ビタヴェールシート」を採用した。2種類の性質の異なる素材を密度高く編み込むことで、伸縮性が非常に高く肌にピタッと密着。とろけるような密着感で成分を角質層までしっかり届ける。長年の研究成果であるフェルラ酸が肌を柔らかくほぐし、浸透をサポートする独自の3STEP処方も採用した。

とろけるような密着感のビタヴェールシート

合成香料は使わず、スムースマスクはベルガモットとシトラス精油100%の爽やかな香り、ホワイトマスクはホワイトラベンダーとベルガモットを基調とした可憐な香りに仕上げている。どちらも蓋付き容器とピンセット付きで、価格は各2,640円。

Qoo10、Amazonなどの各種モール、新日本製薬公式オンラインショップ、全国の取り扱い店舗で発売する。