ハーバー研究所は2026年1月20日、「ローズ海の宝石」(2,090円)を、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。

同商品は、練り状にしたうるおい成分スクワランに、天然ローズの香りをくわえたスキンケアアイテム。

薄い油膜となってじっくりと角質層のすみずみまで浸透し、肌の水分蒸発を防ぎ、うるおい効果を持続させる。乾燥で敏感になった肌にもやさしくなじむとのこと。天然精油ならではのやさしいローズの香りを楽しめる。

オンラインショップは11時頃の更新を予定している。