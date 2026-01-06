ハーバー研究所は2月19日、目の不快感を和らげるサプリメント「明々源」を機能性表示食品としてリニューアル発売する。

同商品は、ビルベリー由来アントシアニンがピント調節や潤いを助け、ルテインとゼアキサンチンが光ストレスから目を保護してコントラスト感度を改善するサプリメント。高齢者の判断力や注意力の維持にも寄与する。

3種のビタミンB群や黒胡椒抽出物を配合し、吸収の良さを追求したソフトカプセルを採用した。

価格は60粒(30日分)で2,800円。