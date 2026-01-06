ハーバー研究所は2月19日、目の不快感を和らげるサプリメント「明々源」を機能性表示食品としてリニューアル発売する。
同商品は、ビルベリー由来アントシアニンがピント調節や潤いを助け、ルテインとゼアキサンチンが光ストレスから目を保護してコントラスト感度を改善するサプリメント。高齢者の判断力や注意力の維持にも寄与する。
3種のビタミンB群や黒胡椒抽出物を配合し、吸収の良さを追求したソフトカプセルを採用した。
価格は60粒(30日分)で2,800円。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【仕事運編】2026年運のいい生まれ月ランキング
【12星座×血液型占い】2026年最強運勢ランキング「仕事運」1〜48位を発表! あなたの運勢は何位?
Z世代とはたらく 第108回 【漫画】いつまで続けるの? Z世代後輩が放った年齢に対するコメント
主夫の暮らし 第114回 1人飯なんてこんなもん。妻と子には見せられない、“主夫の昼メシ”
年末年始あるある 第12回 【漫画】仕事始めは……
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。