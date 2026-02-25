ハルメク 生きかた上手研究所は2026年2月18日、50歳以上の女性を対象に実施した「自慢できること」に関する調査結果を発表した。調査期間は事前調査が2025年12月4日〜8日、本調査が2026年1月5日〜8日。調査対象は全国50～87歳の女性。回答者数は事前調査524名、本調査498名。調査方法はWEBアンケート。

事前調査では「自慢できること」を1人3つまで自由記述で聴取し、回答が多かった21項目を抽出。本調査では各項目について7段階評価を行い、配点によるウエート平均でランキングを算出した。

自慢できることランキング

「自慢できること」の回答が以下。

自慢できること

年代別 自慢できること

1位は「チャレンジ精神が旺盛」。50代と60代で1位、70代以上で2位となった。2位は「自立心がある」。50代では5位、60代では2位、70代以上では1位と、年代が上がるほど順位が高くなる傾向がみられた。3位は「行動力・実行力がある」。すべての年代で3位となった。

自由回答では「新しい事にチャレンジする力」「思い立ったらすぐ行動」「親や配偶者に頼らず生きてきた」などの声が挙がった。なお、事前調査で「自慢できることは特にない」と回答した人は23名(4.4%)だった。

自慢できるようになりたいこと

「自慢できるようになりたいこと」の回答が以下。

自慢できるようになりたいこと

年代別 自慢できるようになりたいこと

「自慢できるようになりたいこと」の1位は「健康に自信がある」。すべての年代で1位となった。2位は「時間の使い方がうまい」。50代では5位、60代と70代以上で2位となった。3位は「運動が得意、体力がある」。50代では2位、60代では3位、70代以上では5位となった。

今回の結果から、50歳以上の女性は「チャレンジ精神が旺盛」「自立心がある」「行動力・実行力がある」といった生き方そのものを自慢できることとして挙げる一方で、「健康」「時間の使い方」「体力」といった身体や時間に関わる要素を今後高めたいと考えていることが分かった。