学研ホールディングスは2月18日、「幼児調査」の第1弾、「小学生・中学生・高校生調査」の第2弾を発表した。幼児調査は2025年12月19日～23日、4歳～6歳の子どもを持つ20歳～59歳の保護者1,200名を対象に。小中高生調査は2025年11月14日～19日、小学生・中学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者1,800名および15歳～18歳の高校生600名を対象に、いずれもインターネットで行われた。

将来つきたい職業

将来なりたいと思っているものを自由回答で2つまで聞いたところ、幼児では1位「パティシエ」「警察官」(いずれも145名)、3位「消防士」(106名)、4位「アニメ・ドラマ・映画・童話の登場人物・キャラクター」(77名)、5位「歌手・アイドル」(74名)、小学生では1位「ネット配信者」(113名)、2位「パティシエ」(110名)、3位「警察官」(92名)、4位「学校の教員」(87名)、5位「医師」(69名)となった。

また、中学生では1位「会社員」(75名)、2位「公務員」(54名)、3位「学校の教員」(49名)、4位「エンジニア・プログラマー」「ネット配信者」「医師」(いずれも36名)となり、高校生では1位「会社員」(74名)、2位「公務員」(52名)、3位「学校の教員」(47名)、4位「看護師」(35名)、5位「エンジニア・プログラマー」(27名)となった。

将来なりたいと思っているもの

なりたい大人像

将来、どのような大人になりたいと思っているかを聞いたところ、小学生では、1位は「人にやさしく接している」(24.8%)だった。次いで、2位「友だちがたくさんいる」(24.0%)、3位「家族を大切にしている」(22.4%)、4位「自分らしく自由に生きている」(20.9%)、5位「お金をたくさん持っている」(18.7%)となった。

また、中学生では1位「自分らしく自由に生きている」(28.5%)、2位「人にやさしく接している」(26.8%)、3位「家族を大切にしている」(25.3%)、4位「友だちがたくさんいる」(19.5%)、5位「趣味を楽しんでいる」(18.8%)、高校生では1位「趣味を楽しんでいる」(27.3%)、2位「自分らしく自由に生きている」(24.8%)、3位「お金をたくさん持っている」(22.5%)、4位「家族を大切にしている」(19.5%)、5位「人にやさしく接している」(16.0%)となった。