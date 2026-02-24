鈴木実貴子ズ、新世紀ワンマンライブより「イッキ」公開、路上ライブツアー日程も

鈴木実貴子ズが、メジャー2ndアルバム『いばら』に収録されている「イッキ」のライブ映像をYouTubeに公開。併せて、47都道府県路上ライブツアー”いばらのみち”の残りの日程を一挙に発表した。

今回、YouTubeに公開された「イッキ」のライブ映像は、2025年12月13日に東京・ダンスホール新世紀で開催した「危機一発」でパフォーマンスした映像で、バンド編成で演奏した音源（メジャー2ndアルバム「いばら」収録）とは異なり、鈴木実貴子（Vo./Gt.）とズ（Dr.）のみの編成で、鈴木実貴子ズらしさをダイレクトに感じることができる映像になっている。

また、47都道県をまわる路上ライブツアー”いばらのみち”の残りの全スケジュールを一挙に公開した。現時点で、18府県がすでに終了している。

＜ライブ情報＞

️AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』

3/10（火）：長野

3/11（水）：山梨

3/12（木）：静岡

3/18（水）：沖縄

3/28（土）：福島

3/30（月）：茨城

3/31（火）：栃木

4/1（水）：群馬

4/2（木）：埼玉

4/3（金）：千葉

4/15（水）：新潟

4/16（木）：富山

4/17（金）：石川

4/18（土）：福井

4/28（火）：鳥取

4/29（水祝）：島根

4/30（木）：岡山

5/1（金）：山口

5/2（土）：広島

5/7（木）：札幌

5/28（木）：名古屋

5/29（金）：岐阜

6/3（水）：宮城

6/4（木）：岩手

6/5（金）：青森

6/6（土）：秋田

6/7（日）：山形

6/11（木）：横浜

6/12（金）：東京

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表します。

※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com