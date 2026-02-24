三井不動産とトヨタ・モビリティ基金は2月7日・8日、東京・日本橋エリアにて視覚障がい者向けの歩行支援ツールに関する実証実験「ワクワクプロジェクト」を実施した。

同プロジェクトは、視覚障がい者が安心して目的地へ向かい、移動そのものを楽しめる世界の実現を目指して2023年に始動したもの。今回は実装を見据えたより高度な技術検証を行った。

最新の歩行支援技術を持つ企業6社が参加。点高層ビルが立ち並び、GPS信号が不安定になりやすい日本橋の街中にて、視覚障がい当事者11名がモニターとして協力した。

検証ポイント

スマホカメラで信号の色を判別するアプリや、靴に装着したデバイスの振動で進路を伝えるシステム、さらには「盲導犬」のように自律走行して目的地へ導くナビゲーションロボットなど、各社が開発した多様なツールを投入。実際の歩道や地下通路、商業施設内でその精度を確認した。

歩行誘導マット

歩行支援ロボット

今回の大きな特徴は、単独のツール評価にとどまらず、企業の垣根を超えた共創の可能性を探ったこと。例えば、画像認識技術と遠隔オペレーターによるサポートを組み合わせるなど、各ツールの弱点を補完し合うことで、より確実な移動支援ができるかどうかを検証した。三井不動産は、日本橋の街づくりで培った知見を活かし、エレベーターの乗降や複雑な地下道の移動といった「当事者が本当に困るシーン」を再現した検証設計を行い、技術を実用レベルへ引き上げるための環境を整備した。

実証実験の結果、音声案内の明瞭さや操作の負担感など、UI(ユーザーインターフェース)に関する具体的な改善点が浮き彫りとなった。また、画像認識やセンサー情報など複数の最新技術を組み合わせることで、曲がるタイミングや進行方向の案内精度を高め、実際の街の中での運用を想定した歩行支援の可能性が確認できた。