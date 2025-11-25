神戸市、ギックス、BIPROGY、三井不動産、UDCKタウンマネジメントの5者は、都市OSの新たなユースケースとして「スマートライフパス」と「Dot to Dot」を活用し、国道2号線の慢性的な渋滞解消に向けた取り組みを実施する。

同施策は、神戸市内でも慢性的に渋滞が発生している国道2号線を対象として実施。デジタルとハードの手法を組み合わせ、通行時間帯の分散や公共交通機関への転換を促すことで、都市の交通課題解決を目指す。

具体的なデジタル施策として、12月25日まで神戸市在住の18歳以上を対象にギックスの「マイグル」を用いたスタンプラリーを開催中。GPS機能による鉄道利用やオフピーク通行の判定に対し、データ連携基盤「Dot to Dot」を通じてインセンティブを付与し、獲得ポイントは三井ショッピングパークポイントへ変換できる。

並行してハード施策では、富士通とともに神戸市内の道路運行状況を分析し、混雑緩和効果の高い経路を推定。ソーシャルデジタルツイン技術を用いたシミュレーションにより、最適なシャトルバス運行施策等を検討する。今後は、神戸市営地下鉄「名谷駅」から「マリンピア神戸」間の最適なシャトルバス運行などをシミュレーションする。

富士通株式会社による神戸市垂水地区のソーシャルデジタルツインシミュレーションイメージ

事前検証では、参加者へのインセンティブ付与が鉄道利用を促進し、その後付与水準を下げても行動変容が継続する効果が確認できた。これは、初期段階での適切な動機づけが行動の習慣化に有効であることを示しているという。

スマートライフパス会員を対象としたインセンティブごとの渋滞解消行動事前調査

基盤となる「スマートライフパス」と「Dot to Dot」は、柏の葉スマートシティで開発・実証されたサービス。個人の同意に基づく安全なパーソナルデータ連携により、異業種間の共創を促進する。ここに、ゲーミフィケーションで行動を可視化し習慣化を促すプラットフォーム「マイグル」を掛け合わせることで、持続可能な社会課題解決モデルの構築を推進していく。

今回の神戸市での先行導入により汎用的なモデルを構築し、UDCKタウンマネジメント主導による全国展開も視野に入れている。