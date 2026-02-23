NPBエンタープライズは23日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎」（対ソフトバンク)、2月27日（金）、28 日（土）の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋」（対中日）などに、侍ジャパンのユニホームを着用して出場するサポートメンバーについて、追加があることを発表した。

宮崎から参加している仲田慶介（西武）、湯浅大（巨人）は、名古屋までチームに帯同することが決まり、東松快征（オリックス）が名古屋に帯同することになった。