マイクロマガジン社は、TVアニメ『ガールズバンドクライ』のコミカライズを、WEBマガジン「コミックライド」やライコミにて、2026年1月30日より連載配信を開始する。

怒りも喜びも哀しさも 全部ぶちこめ。

高校2年、学校を中退して単身東京で大学を目指すことになった主人公。

仲間に裏切られてどうしていいか分からない少女。

両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。

この世界はいつも私たちを裏切るけど。

何一つ思い通りにいかないけど。

でも、私たちは何かを好きでいたいから。

自分の居場所がどこかにあると信じているから。

だから、歌う。

TVアニメ『ガールズバンドクライ』

衝撃のコミカライズ企画、始動──

連載配信は「ライコミ」にて。

『ガールズバンドクライ』は、東映アニメーションが手掛ける、リアルバンドと連動したメディアミックスプロジェクト。TVアニメは2024年4月～6月まで放送され、それぞれの悩みを抱えた5人の少女が、ロックバンド「トゲナシトゲアリ」を結成し、世の中の不条理に立ち向かいながら、自分たちの居場所を探す物語となっている。2025年10月、11月には前後編で総集編が劇場公開。さらにファン待望の完全新作映画の製作も決定している。同作品と連動し、ガールズロックバンド「トゲナシトゲアリ」もデビュー。

