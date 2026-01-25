恋愛レーベル・メイプルノベルズの創刊3周年を記念して、メイプルノベルズの書籍がオトクに読める電子書籍キャンペーン(期間限定)が、一部書店にて実施されている。

コミックシーモア みんなが選ぶ電子コミック大賞2025［ラノベ部門］を受賞した『運命の恋人は期限付き 夜空のひとつ星の巻』、コミックライドivy(アイビー)で連載中のノベル版『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます！』など、人気作を刊行しているメイプルノベルズが2025年12月23日に創刊3周年を迎えたことを記念し、一部電子書店で、メイプルノベルズ作品がお得に読めるキャンペーンが実施中となっている。

【対象書店】

・ピッコマ／キャンペーン期間：～2月12日(木)まで

・ブックライブ／キャンペーン期間：1月23日(金)～2月5日(土)まで

・紀伊國屋書店(Kinoppy)／キャンペーン期間：1月23日(金)～2月5日(土)まで

・U-NEXT／キャンペーン期間：1月23日(金)～2月5日(土)まで

・auブックパス／キャンペーン期間：1月23日(金)～2月5日(土)まで

他一部書店でもキャンペーン実施中となっている。