近江鉄道は、ダイヤ改正を2026年3月14日に実施する。利用状況に合わせたダイヤとするため、平日朝夕のラッシュ時間帯を中心に接続改善や列車の新設など行うほか、昼間時間帯の運転系統を見直すとしている。

今回のダイヤ改正に合わせ、平日夕方以降に多賀線を走るほぼすべての列車を本線へ直通し、彦根駅まで運行。高宮駅3番線発着とし、これまで必要だった高宮駅構内踏切を横断しての乗換えを解消する。一方、多賀線からの直通列車に接続する本線上り列車は、高宮駅2番線で折返し運転を実施。これにともない、尼子駅以南から彦根方面へ向かう利用者は、高宮駅で同一ホーム乗換え(2番線から3番線へ)を行うこととなる。

八日市線では、平日朝に近江八幡駅6時14分発で運転している始発列車を同駅6時21分発に変更し、現行より7分繰り下げる。これにより、JR琵琶湖線(東海道本線)からの接続時間を拡大し、余裕を持った乗換えを確保する。平日朝の通勤時間帯には、本線で尼子行の下り列車を新設。米原駅7時33分発・彦根駅7時45分発・高宮駅7時56分発・尼子駅8時0分着で運転され、高宮～尼子間が新設対象区間となる。

ダイヤ改正で平日・土休日ともに昼間時間帯の運転系統を見直し、本線と八日市線の系統を米原～近江八幡間および近江八幡～貴生川間の2系統に統一する。利用実態に即した運転系統とすることで、わかりやすさと利便性の向上をめざす。ダイヤ改正後の時刻表は2月下旬に公式サイトへ掲載する予定としている。