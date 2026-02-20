ボーイズグループ・NEXZが出演するフジテレビの動画配信サービス・FODのバラエティ番組『NEXZカンパニー』が、26日から地上波で放送される(毎週木曜26:15～ ※関東ローカル)。
NEXZは、FODで配信中の日韓合同オーディション･プロジェクト「Nizi Project Season 2」で生まれたグローバル･ボーイズグループ。
『NEXZカンパニー』は、メンバー7人で架空の会社「NEXZカンパニー」を発足、それぞれが会社の社員となり、次世代の現場を直撃し、自らが体験する姿を、同世代に発信していく。
NEXZ・TOMOYA コメント
「今回のロケではNEXZが次世代の代表として、様々な次世代の現場を直接見に行ってきました! 終始ワクワクがいっぱいで、普段の活動ではなかなかできない体験が多く、大きな刺激を受けると同時に、“僕たちももっと頑張ろう”と思える1日になりました! 番組を通して、NEXZの新たな一面もお見せできたのではないかなと思います。皆さんにもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ放送をご覧ください! そして僕たちNEXZもこれから次世代を切り開いていきます! 温かく見守っていただけたら嬉しいです!」
【編集部MEMO】
NEXZは、TOMOYA（トモヤ）／YU（ユウ）／HARU（ハル）／SO GEON（ソ ゴン）／SEITA（セイタ）／HYUI（ヒュイ）／YUKI（ユウキ）の7人からなるボーイズグループ。グループ名のNEXZは「Next Z(G)eneration」を意味し、“次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスで新時代を切り開く”というメッセージが込められている。