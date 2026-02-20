ボーイズグループ・NEXZが出演するフジテレビの動画配信サービス・FODのバラエティ番組『NEXZカンパニー』が、26日から地上波で放送される(毎週木曜26:15～ ※関東ローカル)。

NEXZ

NEXZは、FODで配信中の日韓合同オーディション･プロジェクト「Nizi Project Season 2」で生まれたグローバル･ボーイズグループ。

『NEXZカンパニー』は、メンバー7人で架空の会社「NEXZカンパニー」を発足、それぞれが会社の社員となり、次世代の現場を直撃し、自らが体験する姿を、同世代に発信していく。

NEXZ・TOMOYA コメント

「今回のロケではNEXZが次世代の代表として、様々な次世代の現場を直接見に行ってきました! 終始ワクワクがいっぱいで、普段の活動ではなかなかできない体験が多く、大きな刺激を受けると同時に、“僕たちももっと頑張ろう”と思える1日になりました! 番組を通して、NEXZの新たな一面もお見せできたのではないかなと思います。皆さんにもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ放送をご覧ください! そして僕たちNEXZもこれから次世代を切り開いていきます! 温かく見守っていただけたら嬉しいです!」