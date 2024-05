ソニーミュージックとJYPエンターテインメントの合同オーディション番組「Nizi Project Season2」から誕生した7人組ボーイズグループ「NEXZ(ネクスジ)」。本記事では、NEXZのメンバープロフィールや魅力について詳しく紹介します。

NEXZ(ネクスジ)メンバーのプロフィールを年齢順に紹介

個性豊かな7人のメンバーで構成されたNEXZ。まずは各メンバーのプロフィールを年齢順に詳しく紹介していきます。(年齢は2024年5月15日時点)

ユウ(YU)

本名 富安悠 生年月日 2005年4月27日(19歳) 出身地 福岡県 MBTI ESFP

抜群のビジュアルで話題のユウはグループの最年長。オーディション参加前は日本の芸能プロダクション・サンミュージック福岡の練習生だったそう。序盤の地域予選ではプロデューサーのJ.Y.Parkから基礎力不足の指摘を受けてしまう一幕もありましたが、たゆまぬ努力でメキメキと実力を伸ばし、ボーカルで高音パートを務めるほど急成長。見事最終順位5位でメンバーに選出されました。

トモヤ(TOMOYA)

本名 植村朋哉 生年月日 2006年1月19日(18歳) 出身地 福岡県 MBTI ENFJ

ダンス・ボーカルの実力にスター性まで兼ね備えた参加者として注目を集めたトモヤは、JYPエンターテインメントの練習生出身。オーディション序盤から完璧なパフォーマンスを見せ続け、J.Y.Parkからも高い評価を獲得。さらに、すべてのチームミッションにおいて優れたリーダーシップも発揮するなど、「Nizi Project Season2」を象徴する人物として活躍し、最終順位1位でメンバーに選出されました。NEXZではリーダーを務めています。

ハル(HARU)

本名 井上陽 生年月日 2006年1月23日(18歳) 出身地 大阪府 MBTI ESFJ

オーディションでJ.Y.Park に“すでにスターに見える”と言わしめたハルも、トモヤと同じくJYPエンターテインメントの練習生出身。ダンスに定評があり、ファンから「デビュー後はメインダンサーになるのでは?」と予想されるほどの高い実力を持ちます。ファイナルステージで行われたミッションでも完成度の高いパフォーマンスを見せ、最終順位2位でメンバーに選出されました。

ソ ゴン(SO GEON)/ケン(KEN)

本名 蘇建 生年月日 2006年9月13日(17歳) 出身地 東京都 MBTI INFP

ソ ゴンはグループ唯一の韓国人メンバー。オーディション参加時は「ケン」と呼ばれていましたが、デビュー決定後に活動名をソ ゴンに変更しています。「I can We can ソケン」のキャッチフレーズでオーディション序盤から強い印象を残しましたが、経験不足ゆえ実力面で厳しい評価を受けていたソ ゴン。しかし、最終的には「Niziの奇跡」とJ.Y.Parkが絶賛するほどの驚異的な成長を見せ、見事4位でメンバーに選出されました。

セイタ(SEITA)

本名 河嶋星太 生年月日 2006年11月28日(17歳) 出身地 埼玉県 MBTI INFJ

端正な顔立ちが目を引くセイタもJYPエンターテインメントの練習生出身。幼い頃はキッズモデルとして活動していたそうです。ステージ上での繊細な感情表現に定評があるほか、心優しい性格でも注目を集めたセイタ。J.Y.Parkといえば、デビューメンバーを選ぶ際に人間性も重視していることで有名。セイタはオーディション中にほかの参加者たちを思いやる一面を見せるなど、その優れた人間性も評価されて、最終順位7位でメンバーに選出されました。

ヒュイ(HYUI)/ユウヒ(YUHI)

本名 小森優陽 生年月日 2007年5月11日(16歳) 出身地 和歌山県 MBTI INFP

明るい笑顔が印象的なヒュイもJYPエンターテインメントの練習生出身。ソ ゴンと同じくデビュー決定後に活動名を変更し、オーディション参加時は「ユウヒ」でしたが、現在はヒュイとなっています。練習生期間はメンバー最長となる3年で、長い練習生生活で鍛えたキレのあるダンスが持ち味。オーディションでも当時15歳とは思えぬダンスの実力が評価され、最終順位6位でメンバーに選出されました。

ユウキ(YUKI)

本名 西山裕貴 生年月日 2007年9月20日(16歳) 出身地 兵庫県 MBTI INFP

キュートなビジュアルのユウキはグループ最年少。オーディション序盤の地域予選では、当時14歳でありながらJ.Y.Parkがべた褒めするほどの優れた才能を見せたものの、その後のミッションでは高音や表現力に苦戦。なかなか高順位を獲得できず悩む姿を見せました。しかし、ファイナルステージでは審査員として参加したStray Kidsのメンバーたちから絶賛されるほどの見事なステージを披露。大幅ジャンプアップとなる最終順位3位でメンバーに選出されました。

NEXZ(ネクスジ)とは?

あらためてNEXZの基本情報を紹介します。

NEXZは、「NiziU」を輩出したことで知られる、ソニーミュージックと韓国のJYPエンターテインメント共催の日韓合同オーディションプロジェクト「Nizi Project」の Season 2を通して誕生したグローバルボーイズグループ。ユウ(YU)、トモヤ(TOMOYA)、ハル(HARU)、ソ ゴン(SO GEON)、セイタ(SEITA)、ヒュイ(HYUI)、ユウキ(YUKI)、計7人のメンバーで構成されています。

NEXZ(ネクスジ)グループ名の由来

NEXZは、“Next Z(G)eneration”の意味で、「Nizi Project」から生まれた証として “N” と “Z” を冠し、「次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていく」というメッセージが込められているといいます。

NEXZ(ネクスジ)のデビューはいつ?

2023年12月のグループ結成以降、デビュー準備期間に入っていたNEXZ。デビューを待ちわびるファンの声が多く聞かれていましたが、ついに2024年5月20日に1stシングルアルバム『Ride the Vibe』でグローバルデビューすることが決定しました。

NEXZ(ネクスジ)の魅力

最後に、NEXZのグループとしての魅力を紹介します。

彼らの魅力はなんといってもパフォーマンススキルの高さ。誰がセンターになってもおかしくないと言われるほどの実力派メンバーぞろいであることが魅力です。オーディション以降もさらに実力を伸ばし、デビューに先駆けて公開されたプレリリース曲「Miracle」では正式デビュー前とは思えないほどハイレベルなパフォーマンスを披露しました。特にシンクロ率の高いダンスは圧巻。まだ見ていないという方はぜひチェックしてみてください。

NEXZ(ネクスジ)の今後の活躍に注目!

今回は、「Nizi Project Season 2」で誕生したNiziUの弟分・NEXZについて詳しく紹介してきました。

高いパフォーマンススキルと抜群のビジュアルで、早くも話題となっているNEXZ。今後のさらなる活躍にも注目です。

NEXZのことをもっと知りたい! と思った方は、ぜひYouTubeやX(旧ツイッター)、インスタグラムなどの公式SNSものぞいてみてはいかがでしょうか。