日本テレビは20日、「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」関連番組の放送スケジュールを発表。決勝はゴールデンタイムに1時間枠で「詳報」する。

日テレでは、3月5日の開幕特番『世界一受けたい授業』を皮切りに、全9本の関連番組を放送。渡辺謙や二宮和也、元代表選手も続々出演予定で、地上波での放送後はNetflixでも配信される。

さらに、『ZIP!』『news zero』『Going!Sports＆News』などニュース・情報番組でも連日、特別コーナーを設けて伝える。

放送スケジュールは、以下の通り。

・3/5(木)19:00-21:00 ワールドベースボールクラシック開幕特番 世界一受けたい授業

・3/7(土)8:25-9:25 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvsチャイニーズタイペイ

・3/8(日)9:25-10:25 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvs韓国

・3/9(月)22:00-23:00 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvsオーストラリア

・3/11(水)19:00-21:00 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvsチェコ

・3/13(金)19:00-20:54 人生が変わる1分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編

・3/15(日)18:00-18:55 ワールドベースボールクラシック詳報！準々決勝

・3/16(月)もしくは17(火)22:00-23:00 ワールドベースボールクラシック詳報！準決勝

・3/18(水)19:00-20:00 ワールドベースボールクラシック詳報！決勝