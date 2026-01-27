元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で21日に公開された動画に出演。WBCの“意外なセンター候補”の名前を挙げた。

赤星憲広

WBCの“意外なセンター候補”

動画中盤、外野手について語り始めた赤星氏。「大谷くんがDHは決まってるので」「鈴木誠也くんが来てくれた場合には、鈴木誠也も確定じゃないですか。で、近藤も絶対必要じゃないですか」と顔ぶれを整理したうえで、「だから鈴木誠也がライト、レフト近藤ってなった時に、森下をセンターで使うっていうことでしょうから」と、阪神・森下翔太の名前を挙げた。森下は本来ライトが定位置だが、WBCの強化試合ではすでにセンターでの起用も経験している。

そのうえで赤星氏は、ベンチワークの難しさにも言及。「彼らを使った時にやっぱりどうしても守備固めって必要なんで」「でも代走も必要。周東くんって守備固めで使いづらいんですよ。とっておきの代走でとっとかなきゃいけないから。難しいよね」「だから誰を入れるかっていうね。悩ましいね。これ監督大変よ」と、周東佑京らの起用法に頭を悩ませる理由を説明した。

さらに、選手のコンディション面にも触れ、「ちょっとケガ持ちが多いんだよね。鈴木誠也もケガ持ちだし、近藤もケガ持ちやし、元気なのは森下くんだけ。だから森下が頑張ってセンターやってくれるとね」とコメント。消去法ではなく、現実的な判断として森下の重要性を強調した。

最後に、「今後のこれからのこと考えた時に森下がセンターできるとこれはタイガースにとってもすごく大きいと思うのでぜひセンターでやってほしいなと」と述べ、WBCだけでなく所属球団にとっても価値がある起用だと期待を寄せていた。