100円寿司チェーンの「はま寿司」は2月17日より、「はま寿司ののどぐろと旨ねた大漁祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、脂がのっていてとろけるような味わいの「炙りのどぐろ(レモン)」をはじめ、ツブ貝のコリコリ食感とピリ辛な味わいがクセになる「北海道産つぶ貝のキムチ和え軍艦」、自社製ベーコンとマヨを合わせた「ベーコンマヨ軍艦」が、お手頃価格の110円で登場。

また、ふわっと柔らかな黄金カレイをサクサクに揚げた「黄金カレイフライ(タルタルソース)」、さっぱりといただける「えび(紀州産梅おろし盛り)」、春が旬の「はまぐり」が、いずれも176円でラインアップされている。

至福の一貫シリーズには、とろけるような食感の「地中海産本鮪大とろ」と、上品な甘みの高級魚「きんき」がいずれも319円で登場。

さらに、贅沢な「はま寿司の【極】炙り三昧」(759円)には、「炙り本鮪大とろゆず塩」「炙りまだい(大葉おろしのせ)」「天然赤えびレアステーキ」「サーモン西京炙り(2枚のせ)」の4種の旨ねたが並ぶ。

そのほか、「あぐー豚のひとくち餃子」(242円)や「北海じゃがバター」(319円)がサイドメニューに。はまカフェラボには、ほろ苦いコーヒーシロップが染みたココアスポンジに、マスカルポーネ風味に仕立てたクリームがマッチする「はまとろっティラミス」(319円)がラインアップされている。