氷室、聖子、スピッツ、B’z、セカオワ…時代を超えて愛される「エンジェル」ソングTOP10発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

2月15日（日）の放送では、「天使の音色！ エンジェルソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「天使の音色！ エンジェルソングTOP10」

・1位：高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」

・2位：ももいろクローバーZ「サラバ、愛しき悲しみたちよ -ZZ ver.-」

・3位：中村あゆみ「翼の折れたエンジェル」

・4位：氷室京介「ANGEL」

・5位：松田聖子「天使のウィンク」

・6位：PSY·S「Angel Night〜天使のいる場所〜」

・7位：スピッツ「涙がキラリ☆」

・8位：SEKAI NO OWARI「天使と悪魔」

・9位：B’z「太陽のKomachi Angel」

・10位：氣志團「One Night Carnival」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「天使の音色！ エンジェルソングTOP10」は、3位の中村あゆみさん「翼の折れたエンジェル」、2位のももいろクローバーZ「サラバ、愛しき悲しみたちよ -ZZ ver.-」を僅差で抑え、高橋洋子さんの「残酷な天使のテーゼ」がトップという結果になりました。

本作は「エンジェル」という言葉をあえて哲学的に、かつ難解な表現として使用しています。「アニメソング」という枠組みを突き破り、令和の現在もカラオケで根強い人気をキープし続けている楽曲です。

ランクインした10曲のタイトルや歌詞に登場する「エンジェル」に共通しているのは、手が届かない愛おしい存在であることです。それだけでなく、悪魔や闇と対比させて二面性を魅せたり、葛藤や傷ついた自分を投影したりするなど、描かれ方の幅が非常に広いのが特徴です。いずれも日常の中に現れる非日常を、美しい幻想として表現しています。

力強くも煌びやかなサウンドで彩られた楽曲たちは、迷いながら進むあなたの行く先がどんな結果になろうとも、優しく見守り続けてくれるはず。そんな曲がそろったTOP10でした。

次回2月22日（日）の放送テーマは、「低音にご注目！！ ベースソングTOP10」です。

