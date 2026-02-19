メルペイは、「メルカード」新CM「好きがある世界」篇、「好きを楽しむ(売上金が使える)」篇を2月20日から放映する。2月19日に開催された新CM発表会にはCMキャラクターの佐久間大介さんが登場。自身もメルカードを愛用しているとのことで、私物のメルカードを持参、自身の推し活事情も語った。

メルペイCMキャラクターに就任した佐久間大介さん

メルカリ・メルカードを活用した「循環型推し活」とは

発表会冒頭には、メルペイ マーケティングチーム責任者の星野有華里氏が、メルカードを活用した「循環型推し活」について説明。

株式会社メルペイ マーケティングチーム責任者 星野有華里氏

メルペイは信用を想像して滑らかな社会を作るというミッションのもと、「誰もが好きなことややりたいことを自由に叶えられる社会の実現を目指している」と話し、メルペイには独自の与信があるとした。これまでの与信は職業や年収といった属性情報を中心としたものだったが、メルペイではメルカリやメルペイの利用実績といった行動情報を与信に活用しているという。

メルペイには独自の与信がある

この独自の与信を生かし2022年11月に誕生したのが「メルカード」だ。メルカードは、メルカリの利用実績などで限度額が決まり、申し込みから管理までをアプリ1つで完結できるクレジットカードで、実店舗やネットショップでの買い物は常時1％の還元、メルカリ内での買い物は最大4％にまで還元率がアップする。

メルカリ内での信用で限度額が決まるメルカード

現在メルカードは発行枚数560万枚を超えており、これだけ多くの方に支持されている背景について星野氏は「昨今の推し活ブームが大きく関わっています。現在メルカリで最も多く取引されているカテゴリーはエンタメホビーです。ゲーム、おもちゃ、グッズ、本、雑誌、漫画などをはじめとした、いわゆる推し活関連商品が中心となっています」と明かした。

その中でもメルカード利用者とそうでない方では、平均購入数も平均出品数も大きく異なり、メルカードを持っている人の方がよりメルカリを活用した推し活をしていると説明、「メルカードは推し活消費における1つの加速装置のような役割を担っていると言えます」と語る。

メルペイが実施した調査では、「何かしらの"推し"がある人」は48.8%という結果が出たそうで、ほとんどの人が推し活をしていることが判明。推し活をしている人のうち22.5％は「推しや推し活は生活必需品、生きるために必要なものである」と回答したといい、「推し活費は単なる趣味や娯楽費にとどまらず、日々の生活を精神的に支え、自分らしさを保つための必要経費・心の生活費として捉えられている実態が明らかになりました」と話した。

しかし6割以上の人は推し活における支出管理に悩みがあるといい、「好きなことを思いっきり楽しみたいけれど予算の準備ができない……そんな多くのお客様が直面している推し活におけるお金の悩みをメルカードは解決します」と宣言、メルカリで出品し、その売上で好きなものを購入、さらにメルカードを利用することでポイント還元によりお得に推し活が叶うと結んだ。

佐久間大介、リアル私物のメルカードも披露

続いては、新CMキャラクターの佐久間大介さんが登場、華やかなホワイトシルバーを基調とした衣装のスタイリングのポイントを聞かれると、「メルカードをイメージした白っぽい＆パールっぽい艶やかな感じで、そこに僕のメンバーカラーのピンクの髪の毛で決めてみました。今回のテーマは"皆さんの推し活を守るメルカードナイト"。気品に溢れてる感じしますね、僕自身が」と自信のコメント。

自身の推し活事情について問われると、「ここ数年はマジで姪を推してます! カワイすぎて欲しいって言われていないものも勝手に買ってあげちゃう。存在が癒やしでしかない」と姪にメロメロの様子。

メルカードをイメージした衣装で登場した佐久間さん

姪以外にもアニメなど推しがたくさんある佐久間さんも推し活にまつわるお金事情には悩んでいるようで、「推し活をしていると欲しいグッズも多いし、ツアーがあれば旅費などもあってお金はかかりますよね」と悩みに共感。しかしひとつ前の星野氏のプレゼンに出てきた「推し活にかかる費用は心の生活費」という言葉については、「ほんとにそうなんですよ。この言葉好き! お腹空いたらご飯買うのと一緒で……光熱費の中に推し活費が入っていても良いくらい!」と持論を展開。

MCからメルカリとメルカードを利用した「循環型推し活」について説明を受けると、「新しいグッズなどに出会った時に、今までのグッズなどを出品することでそれが新しいグッズの資金になるってことですよね。よく考えるな～、メルカリ社内にちゃんと推し活をしている人がいるんでしょうね」と感心。

自身もメルカードを保有しているそうで、突然胸ポケットからメルカードを取り出し、「これ、自前のカードなんです」と報道陣にかざして見せた。メルカードでの買い物も頻繁に行うそうで、「ポイントを使うタイミングはすごい考えます。僕はなるべく貯めて使いたいほうで、"欲しいものをタダでもらえた"って思えた時は嬉しい」とポイントを使うタイミングについても明かした。

自身のメルカードを突然披露する佐久間さん

最後に「好きを楽しむ全ての皆さんにメッセージを」と言われると、『好きを貫け』と記入したフリップを掲げて紹介。

「好きな推しとか応援しているものに対して、推せない気持ちになる時もあったりすると思います。でもそれを貫いた先に、推しを永遠に推していこうという決意ができたりすることがあるんです。なので、なるべく諦めずに好きな気持ちを貫いてもらいたいですね」と呼びかけ、「僕自身もメルカリとメルカードを使う中で、お互いに愛を送り合っている感覚もあるし、推し活をしている人みんなにより楽しんで推し活をしてもらいたい。メルカードを使ってポイントも貯めて、新たにより深い愛を楽しんでもらえたらいいなと思います」と結んだ。