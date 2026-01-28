メルペイは1月28日、全国の宝くじ売り場でフリマアプリ「メルカリ」のスマホ決済サービス「メルペイ」のコード決済を提供開始した。メルペイ残高、メルカリポイント、メルペイスマート払いが利用可能となる。対応売り場は宝くじ公式サイトで検索できる。

今回の取り組みにより、全国の宝くじ売り場で「メルペイ」のコード決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイスマート払い）が使用可能となる。メルカリでの商品売買で得た売上金（メルペイ残高）やポイントを使って、宝くじを購入できるようになった。

「メルペイ」のコード決済が利用できる宝くじ売り場は、宝くじ公式サイト内の「宝くじ売り場を探す」から検索条件の「キャッシュレス対応」にチェックを入れて検索できる。対応状況は売り場によって異なるため、事前に確認することが推奨される。

コード決済は、利用者が「メルカリ」アプリ上からバーコードまたは二次元コードを生成・表示し、店舗側のレジで読み取って決済を行う。

メルカリポイントは、メルカリでの取引やキャンペーンなどで獲得できるポイントで、1ポイント=1円として支払いに利用できる。メルペイスマート払いは、当月の利用分を翌月にまとめて支払う後払い決済サービスで、メルペイ残高やポイントが不足している場合でも購入できる。