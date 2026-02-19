メルペイは2月20日より、佐久間大介さんが出演する新TVCM「好きがある世界」篇、「好きを楽しむ(売上金が使える)」篇を全国(一部地域を除く)で放映する。

佐久間大介さんを新CMキャラクターに起用

同社が実施した調査では、「推し活費」は単なる娯楽費ではなく、「心のコンディションを整えるメンテナンス費」すなわち「心の生活費」として捉えられており、物価高においても約半数が支出を減らさず維持したいと考えていることがわかった。 一方で、推し活を行う人の6割以上が「支出管理」に悩みを抱えているという実態も明らかになっている。こうした中、新たな資金捻出の工夫として、フリマアプリで不要になったグッズを売却し、次の活動資金に充当する「循環型推し活」が新たな選択肢として広がりを見せている。

同社が提供するクレジットカード「メルカード」は、「メルカリ」で不要品を売って得た売上金(メルペイ残高)を支払いに活用できるほか、おトクなポイント還元や自由な支払い日設定といった独自の機能を通じて、「循環型推し活」を後押ししている。

こうした中、「好き」を楽しむすべての人を応援する同カードの魅力をより多くの人に届けるため、「好き」を全力で楽しみ、常にポジティブなエネルギーで周囲を明るくする佐久間大介さんを新CMキャラクターに起用したという。

好きを楽しむ"メルカードニキ"に

新CMでは、佐久間さんが「好き」をガチで楽しむメルカードニキとして登場し、メインメッセージである「好きを楽しむ。メルカード」を伝えていく。

「好きがある世界」篇は、同カードを手にすることで始まる、好きに囲まれた幻想的な世界が舞台。推し活グッズ、ファッションアイテム、猫グッズなど、自身の「好き」に囲まれて最高にハッピーな表情を見せる佐久間さん。最後はカードを手に躍動感あふれるジャンプを披露し、「好きを楽しむ。メルカード」というメッセージで締めくくる。

「好きを楽しむ(売上金が使える)」篇の舞台はポップで可愛いアイテムが並ぶショップ。友人がフィギュアの購入を迷っているその時、佐久間さんが「なら、メルカードがあるじゃん!」と勢いよく登場。メルカリの売上金(メルペイ残高)を使って支払いができる同カードならではの特長を熱く伝え、「好き」を楽しむことを後押しする。

屋外広告を掲出

全国8箇所にて、様々な「好き」を楽しむ佐久間さんが登場する屋外広告を掲出する。期間は3月23日～4月5日まで。詳細はメルカリ公式SNSアカウントで告知される。

キャンペーンも開催

本CMの放映を記念し、3月2日より、公式Xでのフォロー&リポスト(または公式LINEからのエントリー)キャンペーン、および、同カード新規入会者を対象としたプレゼントキャンペーンを同時開催する。

公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

メルペイ / メルカード公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、キャンペーン対象投稿をリポストすると、特典として、メルカード×佐久間大介さんオリジナルQUOカード(1,000円分)を抽選で1,000名に進呈する。

Amazonギフトカードプレゼント

キャンペーン期間中(3月2日～3月15日)に、キャンペーンページより「エントリーする」ボタンをタップし、期間中にメルカード(以下、メルカードおよびメルカードゴールドを明確に区別している場合を除き、両方を指す)に初めて入会し、申し込み完了および審査通過することが条件となる。特典として、10,000円分のAmazonギフトカードを抽選で100名に進呈する。

最大20,000円分の特典がもらえる

2月19日～4月7日の期間、最大20,000円分の特典がもらえる新規入会キャンペーンを実施する。

期間中に同カードに初めて入会し、申し込みを完了のうえ審査を通過すると、メルカリ99%OFFクーポン(上限4,000円)、半額クーポン(上限1,000円)(定常特典)、販売手数料実質半額還元クーポン(上限P500)×12枚を進呈する。

さらに、ネット・街のお店で合計10,000円以上利用すると、メルカリ99%OFFクーポン(上限3,000円)+P5,000が付与される。

また、初期設定およびネット・街のお店で1回買い物を行うと、P1,000(定常特典)が付与される。