メルペイは2026年2月6日より、コミュニティ・ネットワークが運営するチケット販売サイト「CNプレイガイド」およびその他チケットサイトで、スマホ決済サービス「メルペイ」のネット決済を開始した。

メルペイのネット決済が利用可能となるのは、CNプレイガイドチケット販売サイト、オリックス・バファローズ公式チケットサイト「オリチケ」、その他対象チケットサイト。メルペイ残高、メルカリポイント、メルペイスマート払いのいずれかで支払いができる。

導入記念として、対象サイトでメルペイネット決済を利用すると、会計金額の10％(期間中合計500ポイントまで)をメルカリポイントで還元するキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2026年2月13日10:00～2月26日23:59まで。

参加方法は、メルカリアプリを開いて「マイページ>キャンペーン>おすすめキャンペーン」より該当のキャンペーンを確認し、キャンペーンページより条件を確認。その後、CNプレイガイドおよびオリチケやその他対象チケットサイトへ遷移し、期間内にメルペイのネット決済で支払いを行う。

ポイント還元について、特典付与条件を満たしている場合、2026年3月末頃にポイントを付与する。ポイントは「マイページ>残高・ポイント>ポイント履歴」より確認可能。ポイント履歴には「2026年2月CNプレイガイドメルペイ導入記念キャンペーン」と表記される。

キャンペーンにより付与されるポイントは無償ポイントで、付与されたポイントの有効期限は付与された日を含めて60日間。