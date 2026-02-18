小川珈琲は5月20日、「小川珈琲 清水店」を「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」(京都府京都市)内にオープンする。

小川珈琲 清水店

同社は、京都の地で育まれた企業として、これまで京都の街と深く関わりながら、その魅力を体験できる場所づくりに取り組んできた。創業70周年を迎えた2022年に、同社の想いを体現する場として、「小川珈琲堺町錦店」をオープンした。店舗のコンセプトは「100年先も続く店」。壮大な理想を語るのではなく、地球環境や生産者の暮らしに対して、今できることを一つひとつ誠実に積み重ねていくことを目指している。

清水店は、そんな堺町錦店の想いを受け継ぐ新たな拠点としてオープンする。大きな特徴は、ミニマルな店舗の特徴を活かし、同社の想いをより純度の高い、シンプルな体験としてデザインした点。良品計画が新たにオープンする地域体験型の宿泊施設・MUJI BASE KYOTO kiyomizu内に位置し、宿泊者に限らず誰もが利用できる。特別な演出よりも「京都の日常の延長」であることを大切にし、訪れる人々の日常に寄り添いながら、コーヒーを通じた体験価値を届ける。

また同店では、堺町錦店と同様に、地球環境や生産者の暮らしへの向き合い方を重視し、有機JAS認証や国際フェアトレード認証など、エシカルな背景を持つコーヒーを取り扱う。さらに、宿泊者向けに立地に合わせた特別な朝食も用意する。営業時間は8:00～20:00(L.O.19:30)までとなっている。