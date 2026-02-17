牛丼チェーン店「すき家」は2月17日より、「ローストビーフ丼」「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」を販売している。

「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げられており、刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレが食欲をかき立てる一品となっている。

また、別添えのたまごをのせれば、旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した至福の味わいに。さらに、別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）をお好みで加えれば、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化も楽しむことができる。

価格は並盛が890円、ごはん大盛が940円、特盛が1,490円。さらに、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉がのったメガ（2,040円）もラインアップされている。

「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」は、サワークリームやタマネギ、ブラックペッパーなどを使ったソースとシャキシャキのオニオンが、ローストビーフと相性抜群な一品。さっぱりとした味わいのサワークリームソースやオニオンと、濃厚な醤油ダレのかかったお肉が調和した、やみつきになる味わいを堪能することができる。

価格は並盛が980円、ごはん大盛が1,030円、特盛が1,580円、メガは2,130円。