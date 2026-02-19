便利な出会いの場として定着したマッチングアプリ。その一方で、藤本美貴は「どこの誰かわからない」と慎重な姿勢を崩さない。視聴者から寄せられたリアルな体験談を受け、初対面の相手と会う際に意識すべき“線引き”について、1月30日に配信された公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』で語った。

藤本美貴

1回目のデートで家に誘ってきたので断ったら…

視聴者から、「マッチングアプリで出会った男性に、1回目のデートで家に誘ってきたので断ったら、“さっきの食事代5000円もらっていい?”と言われた。お金を崩しに行ったら、レジまで同行してきてさすがにキモかった」というエピソードが寄せられると、藤本は、「怖いね」と連呼。「はじめて会った人に、“家に来て”って言われるのも怖いし。行かなかったら、5,000円くれるまでずっとついて来られるのは怖いよね」と同情した。

「そういう人もいるんだなと思って。はい! もう終わり! と思って、払ってさっさと帰るのが1番いいね」と慰めた藤本。マッチングアプリの出会いについて、「信用して会っちゃダメ。どこの誰かわかんないし、既婚者が混ざってるとか言うから。慎重にね」と伝える場面も。アプリに登録しているというスタッフに、「誰かからメールが来てたりするってこと?」と質問しながら、「全然わかんない。私のわからない世界」とつぶやいていた。