バッド・バニー初来日公演が3月に開催決定、Spotify「Billions Club Live」に出演

グラミー賞授賞式、スーパーボウル・ハーフタイムショーを通じて、日本でも大きな注目を集めているバッド・バニー（Bad Bunny）の来日公演が開催決定。3月7日、東京近郊にて開催されるSpotify「Billions Club Live」に出演する。

2025年のSpotify年間ランキング〈世界で最も再生されたアーティスト〉に1位に選ばれ、歴代最多となる4度目のトップを記録したバッド・バニーが、Spotify主催の特別公演シリーズ「Billions Club Live」の最新ヘッドライナーに決定した。これまでにダブリンにてエド・シーラン、パリにてマイリー・サイラス、ロサンゼルスにてザ・ウィークエンドが出演してきた同シリーズ。その4回目の舞台として東京が選ばれた。

今回の公演は、バッド・バニーにとってアジアおよび日本で初となるパフォーマンスであり、彼のグローバルな影響力と世界的に拡大を続けるラテン音楽の存在感を象徴する重要なマイルストーンとなる。この一夜限りのイベントは、国際的なファンベースの強さを示すとともに、主要音楽マーケットにおいてスターとファンをより密接に繋ぐというSpotifyのコミットメントを具現化するものだ。

東京公演では、Spotifyで10億回以上（Billion）の再生を記録した計28曲の功績を称える。キャリア全体を網羅する象徴的な楽曲群をライブで体験できる、日本のファンにとって極めて貴重な機会となる。

本公演は、Spotifyにおけるバッド・バニーのトップリスナーである日本のファンに向けて特別に開催される（Invite Only）。10億回再生の達成に貢献したファンへ、それらの楽曲をライブで聴く機会を提供する形だ。なお、本公演は「DeBí TiRAR MáS FOToS」ツアーのスケジュールに合わせた開催ではあるが、ツアーの一環ではなく、Spotifyの「Billions Club」における功績を称えるために企画された一夜限りの単独公演として実施される。

バッド・バニー「Billions Club Live」

2026年3月7日（土）東京近郊