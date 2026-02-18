ナックは2月13日、「新NISA制度をきっかけに日本国内株式投資を始めた個人投資家の意識調査」の結果を発表した。調査は2026年2月6日、全国20代以上の男女342人を対象にインターネットで行われた。

新NISA制度を活用して国内株式投資を始めたきっかけ

新NISAを活用して国内株式投資を始めたきっかけについて、「将来・老後への資産形成のため」と答えた人は47.7%となり、全体の約5割を占めた。次いで「非課税制度の恒久化」(43.3%)が続き、新NISAの制度改正そのものが投資を促進していることが分かる。

新NISAでの国内株式への投資金額

新NISAでの国内株式への投資金額を教えてください

新NISAでの国内株式への投資金額を聞いたところ、全体では「100～300万円」が28.4%で1位となった。次に「30～50万円」(18.1%)、「10万円未満」(14.9%)が続いた。一方で、「100万円以上」の合計では48.6%と約5割を占め、少額で投資を開始した層から比較的まとまった金額を投資する層まで幅広い分布となった。

投資判断の決め手

国内株式投資において投資判断の決め手になる項目を選んでください

投資判断の決め手として最も多かったのは「配当利回り」(36.8%)だった。続いて「配当の有無」(33.6%)、「株主優待の内容」(30.7%)が上位に挙がり、株式を保有することで得られるメリットを重視する傾向が明らかになった。一方で、「株価の割安感(PER・PBR等)」(26.3%)や「株価上昇への期待」(26.3%)といった値上がり益を意識した回答も一定数見られた。

期待する株主還元

最も多かった回答は「配当利回り3%以上なら投資対象」(31.3%)だった。また、「配当と優待があること」(13.7%)、「株主優待があること」(7.6%)を重視する層も一定数存在している。一方で、「株主還元は判断基準ではない」と回答した人は10.2%にとどまり、多くの個人投資家が一定の還元基準を持って銘柄選定を行っていることが明らかになった。

単元未満株の購入経験

新NISAをきっかけに国内株式投資を始めた個人投資家の約半数となる48.8%が「単元未満株」を購入したことがあるという結果になった。

単元未満株への投資金額が占める割合

単元未満株への投資経験がある人の合計投資金額のうち、単元未満株への投資金額が占める割合として最も多いのは「30～40%」で、全体の28.1%となった。また、保有株式全てが単元未満株という回答も見られた。少額で複数銘柄に分散投資できる点が、新NISAとの相性の良さに繋がっていると考えられる。