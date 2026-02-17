ヒップホップグループ・RIP SLYMEのアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』が、フジテレビの動画配信サービス・FODのペイ・パー・ビュー(PPV)で、3月20日・21日・22日の3日間にわたり生配信される。

『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』

この公演は、活動休止日かつメジャーデビュー25周年日である3月22日までの3日間、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される、活動休止前ラストライブとなるアリーナ公演。3日間すべて異なる内容で構成される。

会場となるTOYOTA ARENA TOKYOは、RIP SLYMEがメジャーデビュー以降、数多くのライブを行ってきたZepp Tokyo(21年12月閉館)の跡地に誕生。25周年の集大成であると同時に、RIP SLYMEという存在の歩みを象徴する舞台となる。

FODでは、RIP SLYMEが“4MC＋1DJ”のオリジナル編成で再集結して以降、その歩みをライブ配信という形で届けてきた。25年11月には、長年ファンに愛されてきたライブシリーズの集大成『RIP SLYME TOUR 2025「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」』ツアーファイナル公演をPPVで生配信。さらに同年12月には、再集結後初となるクリスマスライブ『RIP SLYME「GREATEST CHRISTMAS」』を生配信し、RIP SLYMEらしい“音楽と笑顔のクリスマス”を届けてきた。

そして今回は『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』を3日間すべてPPV生配信。再集結から続いてきたライブの流れを受け継ぎながら、3日間すべて内容が異なる“Final Three Nights”をリアルタイムで全国へ届ける。

3日間いずれも、17時30分配信開始、18時開演予定。各日準備完了次第、3月31日までアーカイブ配信される。